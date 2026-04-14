Los accesos al Aeropuerto Internacional de Guadalajara fueron liberados la tarde de este martes, luego de varias horas de bloqueo por parte de conductores de plataformas digitales que terminaron el recorrido de la manifestación en la zona, la cual inició a las 11:00 am y tuvo como punto de partida el Estadio AKRON, para después pasar por Avenida Vallarta y Calzada Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), las vialidades de entrada y salida del aeropuerto ya quedaron despejadas alrededor de las 18:45 horas, restableciéndose la circulación para los usuarios y el transporte.

La protesta fue llevada a cabo por los conductores de aplicaciones como Uber y DiDi, quienes realizaron el bloqueo como medida de presión hacia la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) debido a inconformidades con sus condiciones laborales y las restricciones para poder operar en las inmediaciones del aeropuerto.

Pese a la duración del cierre de los accesos a la terminal aeroportuaria, el impacto de la manifestación en las operaciones aéreas fue mínimo. Según el reporte oficial, únicamente se registró la demora del vuelo Volaris VOI1230 con destino a Mérida, sin que se reportaran cancelaciones adicionales.

Durante la movilización, la cual tuvo una duración de aproximadamente ochos horas, el bloqueo generó complicaciones en el acceso de pasajeros al aeropuerto, lo que obligó a algunos usuarios a descender de sus vehículos y caminar para llegar a la terminal, mientras que otros enfrentaron retrasos en sus traslados.

El GAP reiteró su compromiso con los pasajeros y recomendó mantenerse atentos a los canales oficiales del aeropuerto para conocer cualquier actualización en tiempo real.

Hasta el momento, no hay información oficial de acuerdos entre los manifestantes y las autoridades, aunque con la liberación de las vialidades y los accesos se dio por terminada la protesta del día de hoy en las inmediaciones del aeropuerto.

MF