El PRI Jalisco pide aprobar Día Sin Nosotras

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, exhortó al Senado de la República a discutir y aprobar a la brevedad la iniciativa que busca declarar el 9 de marzo como el Día Nacional Sin Nosotras en México.

La propuesta fue presentada en 2023, junto con las diputadas Cristina Ruiz y Fuensanta Guerrero, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y ayer recibió el aval en comisiones del Senado.

Haro Ramírez señaló que la fecha “no es una conmemoración simbólica, sino la expresión de un reclamo legítimo”. Añadió que el paro nacional evidencia que “cuando las mujeres no participamos se detiene la economía y los sectores productivos”.

La dirigente priista afirmó que reconocer oficialmente el 9 de marzo permitirá evaluar políticas públicas, presupuestos y resultados en materia de seguridad, justicia y autonomía económica de las mujeres.

También sostuvo que aprobar la iniciativa representaría “un acto de justicia y esperanza”.