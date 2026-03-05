Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 5 de marzo de 2026

El clima en Chapala para este jueves 5 de marzo informa que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 21% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 10 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

