Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 5 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este jueves 5 de marzo informa que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 23%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 10 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

