Ante los hechos de violencia registrados el pasado 22 de febrero, derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías "El Mencho", y el incendio de vehículos pertenecientes a familias del Pueblo Mágico de Mascota, Alondra Rodríguez Curiel, Lily Rubio, María Inés Quintero y Ilian Guzmán lanzaron una campaña de recaudación de fondos para apoyar con una ayuda económica a los afectados, quienes perdieron parte de su patrimonio y, en muchos casos, su herramienta de trabajo.

A través del portal GoFundMe, los jóvenes fijaron la meta de recaudar 500 mil pesos para beneficiar a hasta 40 familias. A la fecha suman más de 54 mil pesos en donativos; los apoyos que se entregarán dependerán del nivel de donación que se alcance, mientras que el padrón de beneficiarios se realizará en conjunto con el Gobierno de Mascota. Para registrarse se puede acudir a presidencia municipal o bien llamar al número 38 8101 9920. El sitio web para donar es https://www.gofundme.com/f/ayuda-para-mascota-jalisco.

ESPECIAL.

Lily Rubio, de la iniciativa "¿Qué hay?", que promociona la actividad turística, comercial y económica de Mascota, explicó que la campaña de recaudación de fondos nació alrededor de hace una semana debido a la cantidad de personas afectadas . Anotó que, en cuanto se llegue a la meta de donaciones, se les notificará a las familias registradas en el censo "para que nadie se quede sin apoyo", con lo que se garantiza la transparencia del proceso.

"La página de Go Fund Me tiene una dinámica donde pasan dos cosas: uno, nosotros como solicitantes tenemos que subir una serie de documentos, pruebas e imágenes para comprobar que la causa es real. Otra, las personas pueden poner su nombre y se ve su nombre y cantidad (que donaron)".

Rubio añadió que varias personas ya las contactaron, sin embargo, aún están en el proceso de verificar la información, el número de afectados y no descartan ampliar el tiempo que estará abierto el registro en el ayuntamiento.

"Como es un pueblo, aquí nos dimos cuenta quiénes fueron los afectados. Yo pienso que ya cotejando esto sería más que suficiente", señaló.

ESPECIAL.

SV