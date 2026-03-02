La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la vinculación a proceso contra Andrés "N" y Genaro "N", quienes fueron detenidos el domingo pasado en Tapalpa, Jalisco, el mismo día que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder y fundador del Cártel Nueva Generación (CNG).

En un comunicado, la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos detalló que Andrés "N" fue llevado a proceso por su presunta participación en delitos de portación de armas de fuego con agravante, así como portación de aditamentos y de cargadores de uso exclusivo del Ejército.

Por otro lado, reveló que Genaro "N" fue vinculado por la probable comisión de ilícitos de portación de armas de fuego con agravante y portación de cargadores, también de uso exclusivo.

La FGR indicó que a ambos sujetos se les impuso además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que quedaron recluidos en el Cefereso Número 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, y se otorgaron dos meses de plazo para investigación complementaria.

"Cabe destacar que los hoy imputados fueron detenidos como resultado de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)", resaltó el boletín.

Finalmente, explicó que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), expuso los argumentos vinculatorios suficientes en ambos casos.

EE