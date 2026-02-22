Con el objetivo de extremar precauciones para salvaguardar la seguridad de la población y del personal de salud, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) dio a conocer que se han activado protocolos para reforzar, tanto la seguridad de las unidades que forman parte de la red de servicios médicos, como para atender aquellos servicios de emergencia que puedan surgir.

La dependencia estatal afirmó que los servicios de urgencias y la atención médica continúan otorgándose en todas las unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco que, habitualmente, laboran en domingo.

De igual forma, afirmó, operan con normalidad el Hospital General de Occidente, “Zoquipan”, Hospitales Civiles de Guadalajara y el Instituto Jalisciense de Cancerología.

Además, dijo, para resguardo de la seguridad e integridad personal de pacientes y personal de salud, elementos de la Fiscalía del Estado y de Seguridad Municipal mantienen vigilancia en el Hospital General de Occidente “Zoquipan” y en los Hospitales Civiles de Guadalajara, sin que se reporten incidentes.

Debido a la situación presentada en la Zona Metropolitana de Guadalajara y al interior de la Estado, fueron suspendidas las actividades de la jornada de vacunación en todos los puntos extramuros e itinerantes previstos. "La reanudación de las actividades se informará oportunamente, a través de los canales oficiales", indicó la Secretaría de Salud.

"La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), continuará informando a la población respecto a los servicios y atención", finalizó la dependencia estatal.

