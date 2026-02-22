Luego de la jornada de bloqueos con vehículos incendiados en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y tramos carreteros del interior de Jalisco, autoridades han informado del fallecimiento, de forma preliminar, de al menos 12 personas, 10 de ellas autoridades, una mujer civil y un presunto delincuente abatido.

En uno de los puntos críticos, registrados entrado el domingo, en la zona de Las Cañadas, en Zapopan, como parte de un intervención por parte de la Guardia Nacional se reportó el fallecimiento de por lo menos seis elementos de esta corporación, además de otros cuatro que resultaron lesionados tras la refriega con criminales armados. En el sitio también se reportó a una mujer civil fallecida.

Tras estos hechos, las autoridades lograron asegurar diversas armas largas, cortas y un vehículo con blindaje artesanal. Sin embargo, no se reportaron personas detenidas.

Como parte de la situación vivida en Jalisco, también se reportó el fallecimiento de un elemento de la Fiscalía de Jalisco en el municipio de Guadalajara y un policía custodio de la Penitenciaría de Puerto Vallarta. También fueron asesinados dos elementos más, también de la Guardia Nacional, uno de ellos en el municipio de Tapalpa, al parecer, como parte del operativo inicial.

Sin embargo, no se explicaron los hechos en los cuales perdieron la vida estos cuatro agentes de la seguridad.

Por otra parte, policías estatales lograron la detención de dos sujetos quienes presuntamente habrían participado en la quema de vehículos en la ZMG, en el cruce de Lázaro Cárdenas y Carretera a Chapala, en el Álamo Industrial. Ahí, sujetos armados se enfrentaron contra los elementos del Estado, quienes repelieron la agresión abatiendo a uno de los supuestos atacantes.

Se espera la confirmación oficial de cada dependencia para corroborar los hechos en los cuales perdieron la vida estas personas, y se mantiene el operativo coordinado con autoridades de los tres órdenes de gobierno para descartar más víctimas.

SV