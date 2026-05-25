La violencia en Uruapan ha cruzado una línea roja: la muerte de "El Mencho" desató una feroz guerra interna en el Cártel Nueva Generación (CNG) que ya alcanza a víctimas inocentes, incluidos niños. Este colapso criminal amenaza con desestabilizar a Michoacán y golpear directamente la economía del aguacate.

El resultado de dos ataques perpetrados por una célula criminal del CNG en la ciudad de Uruapan: dos personas murieron a tiros y dos más quedaron lesionadas, entre ellas un niño y su joven madre .

El primero de los dos crímenes fue perpetrado por esa organización criminal a unos metros del campo de futbol "La Plancha", en la colonia La Cedrera.

En esa zona, un grupo de sicarios interceptó a una pareja que viajaba en una camioneta junto con su pequeño hijo y abrieron fuego en su contra.

No te pierdas: El pronóstico del clima en Guadalajara que no esperabas hoy

En el lugar, un hombre murió y su esposa e hijo resultaron gravemente heridos .

La segunda ofensiva fue perpetrada sobre la calle Mazatlán, en la colonia Morelos, donde fue asesinado otro hombre que se encontraba junto a una camioneta, a las afueras de un bar.

"Con los niños no", dice Grecia Quiroz

Con relación al primer hecho, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, condenó el ataque y exigió que "con los niños no" .

“Ante los hechos ocurridos durante la madrugada, decirles que estoy en comunicación con la familia donde se encontraba un menor de edad; se les está dando la atención. Justo en este momento la mamá se encuentra en el quirófano; esperando, primero Dios, salga todo muy bien”.

Te puede interesar: Loret destapa el nombre que desata pánico en la 4T desde NY

“Hago un llamado a quienes están cometiendo actos ilícitos dentro del municipio, que si tienen deudas o algún asunto que tratar; les pido que respeten las vidas inocentes, ¡CON LOS NIÑOS NO!, respeten a quienes no tienen nada que ver”.

"Y a la familia con quienes estoy en comunicación, cuentan conmigo para la atención médica. Que Dios los bendiga", publicó la alcaldesa en sus redes sociales.

¿Qué está incrementando la violencia en Uruapan?

Las áreas de seguridad consultadas adjudicaron la violencia que ha azotado a ese municipio ubicado a 113 kilómetros de la capital michoacana a los ajustes de cuentas y pugna interna del CNG, por el control de las plazas .

Expusieron que esa lucha entre bloques de la misma organización criminal se desató tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho" , líder y fundador del CNG.

Sostuvieron que la caída de “El Mencho” empezó a generar pugnas internas por las sucesiones en diferentes lugares de Michoacán, entre ellas en la región de Uruapan, donde otros bloques criminales le voltearon bandera al jefe de plaza del CNG, Gerardo "N", "El Congo", detenido la madrugada del 2 de marzo pasado.

La Fiscalía de Michoacán, en coordinación interinstitucional con autoridades federales y estatales, detuvo ese día en Apatzingán a “El Congo” y a una mujer de nombre Kimberly Guadalupe.

La acción fue resultado de trabajos de inteligencia y de campo de la FGE, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), en el marco de una estrategia integral para combatir a generadores de violencia.

¿Quién es “El Congo”?

Gerardo “N” era identificado por las autoridades como el principal operador del CNG en todos los municipios de la región de Uruapan.

Además de secuestros, asesinatos y venta de droga, "El Congo", también exigía y cobraba la extorsión a productores de aguacate en esa región.

Gerardo “N” trabajaba bajo el mando financiero de Jorge Armando Gómez, “El Licenciado”, y su jefe operativo era Mariano Sierra Santana, hermano del líder del Cártel de “Los Viagras” .

Datos de las áreas federales de inteligencia indican que Gerardo “N”, “El Congo”, había sido detenido en el año 2022 con un importante cargamento de armas, junto con otros integrantes de esa organización criminal.

A pesar de ser detenidos en flagrancia, Gerardo "N" y sus sicarios fueron puestos en libertad por personal de la Delegación de la FGR, sin que haya una justificación jurídica en el expediente .

Muerte por muertes

La detención de Gerardo "N", "El Congo", también dejó al descubierto la pugna interna de células del CNG y sus socios, que hay por el control de la plaza en la región de Uruapan .

Días antes de su captura, seis ataques perpetrados por gente armada dejaron un saldo preliminar de seis muertos y cuatro lesionados en Uruapan.

Los informes revelan que dos de los heridos perdieron la vida en el hospital y el saldo se actualizó a ocho muertos y dos lesionados de esos seis ataques.

También fueron asesinadas a tiros dos personas más en diferentes hechos, ahí mismo en Uruapan, y le prendieron fuego a un taxi .

En su declaración, “El Congo” reveló que esa oleada de ataques y crímenes es parte de la pugna en su contra, que han desencadenado otras células de la misma organización criminal, luego del abatimiento de "El Mencho", su líder máximo.

Gerardo “N” sostuvo que, desde la muerte de Rubén Oseguera, se le voltearon otros grupos , incluidos de Los Viagras, los aliados, por el control de la plaza, lo cual ya empieza a tener también réplicas en otras regiones de la entidad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA