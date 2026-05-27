Contraloría asegura que hay avances como Autoridad Garante de la Transparencia en Jalisco

La Contraloría del Estado aseguró que, en su carácter de Autoridad Garante Local, ha preparado las condiciones necesarias para la eventual entrada en vigor del nuevo marco normativo en materia de transparencia y protección de datos personales en Jalisco.

Tras la extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) el pasado 30 de noviembre de 2025, la Contraloría fue designada como Autoridad Garante del Poder Ejecutivo y de los 125 municipios del Estado.

Las dependencias y organismos bajo su competencia representan 77% del total de sujetos obligados en la entidad; el resto corresponde a los Poderes Legislativo, Judicial y órganos constitucionalmente autónomos.

Realizan auditorías de transparencia

Como parte de las acciones implementadas, la Contraloría realizó 53 auditorías de cumplimiento de obligaciones de transparencia.

De estas revisiones, 30 correspondieron a dependencias del Poder Ejecutivo y 23 a entidades paraestatales, cuyos resultados fueron calificados como mayoritariamente positivos.

Recursos de revisión siguen en integración

Actualmente, la dependencia continúa integrando los recursos de revisión relacionados con solicitudes de información pública, recibidos por distintos medios, entre ellos la Plataforma Nacional de Transparencia, el correo electrónico institucional, entregas físicas y expedientes remitidos por la Comisión Especial para la Extinción del ITEI.

Entre los asuntos heredados se encuentran dos mil 561 recursos de revisión promovidos antes de la desaparición del ITEI, los cuales permanecen pendientes de resolución en espera de la aprobación de leyes secundarias.

Posteriormente, se recibieron otros mil 617 recursos adicionales, de los cuales ya se iniciaron 758 procedimientos.

También enfrentan juicios de amparo

La Contraloría informó además que se han presentado 54 juicios de amparo relacionados con estos procesos, de los cuales 24 ya fueron concluidos.

Para garantizar la correcta transferencia de expedientes, activos y asuntos en trámite del extinto organismo autónomo, se llevaron a cabo 36 procesos internos de entrega-recepción.

Las actas correspondientes pueden consultarse en el micrositio oficial de la Comisión Especial para la Extinción del ITEI.

Convenios y nuevos acuerdos

Con el objetivo de mantener operando los esquemas de transparencia y protección de datos personales, desde el 18 de diciembre de 2025 se firmó un convenio de colaboración con la Coordinación de Transparencia del Poder Ejecutivo estatal.

Asimismo, el 20 de enero la contralora del Estado, Teresa Brito, emitió el Acuerdo 03/2026, mediante el cual delegó facultades a distintas áreas técnicas y jurídicas para tramitar y resolver recursos de revisión y atender juicios de amparo relacionados con las obligaciones de transparencia de dependencias estatales y municipios.

Con estas acciones, la Contraloría sostuvo que continúa avanzando en la consolidación de sus funciones como nueva Autoridad Garante Local en Jalisco.

EE