Algunas gasolineras de Jalisco ya venden el precio del diésel hasta en 29.49 pesos por litro. De acuerdo con la página de la Comisión Nacional de Energía en la estación Esteban Alatorre ubicada en las calle Esteban Alatorre 3002 en Guadalajara se vende a 29.49 pesos el litro ; en la estación Despachadora Abastos de Jalisco ubicada en Avenida 18 de Marzo también se ofrece a 29.49, mientras que en la estación Despachadora Abastos de Jalisco ubicada en Avenida Mariano Otero 1010 se vende a 29.49 pesos por litro y en Trenogas ubicada en Circunvalación Agustín Yáñez 1306 de la Colonia Moderna en Guadalajara se oferta en 29.46 pesos por litro.

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Consumidores resienten el incremento en el diésel

Sin embargo, el precio promedio del diésel en la ciudad se ofrece en 28.84 pesos por litro. Mientras tanto, consumidores lamentaron que los precios del diésel se hayan incrementado en los últimos días.

CORTESÍA

"No nos queda de otra más que aguantar y seguir trabajando; la verdad sí es muy impactante para el consumidor, la camioneta es de la empresa, pero sí hemos visto que se está subiendo, pero seguimos cargando los mismos litros", comentó Sergio, chófer de una camioneta de carga.

Los despachadores de las estaciones de servicio reconocen que algunos clientes se quejan. "Llegan y cargan y nos dicen que está cara, pero nada más algunos sí se quejan, pero tienen que cargar", comentó Arturo, despachador de una estación ubicada en Colón y Circunvalación Agustín Yáñez.

Gobierno de México busca estabilizar precios del diésel

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este lunes que se llegó a un acuerdo con los propietarios de gasolineras para que se venda a 28.28 pesos por litro ; sin embargo, aclaró que se trata de un acuerdo voluntario.

"El objetivo es seguir trabajando esta semana y la próxima para ver de qué manera puede haber la compensación del IEPS y un mejor precio en las terminales de Pemex. Lo está trabajando Pemex para que todavía pueda bajar más", dijo la mandataria federal.

"No es que haya un límite al precio del diésel porque tiene sus complicaciones poner un tope (...) En algunas ocasiones hay un incentivo para disminuir el impuesto del diésel y de todas maneras los gasolineros le suben", agregó.

El titular de la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), Iván Escalante indicó que se reforzarán los monitoreos para los precios del diésel y pidió a las personas usuarias que tomen fotografías de los precios de los combustibles en las gasolineras.

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