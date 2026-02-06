Aseguran más de 8 mil litros de hidrocarburo en Tlajomulco

En acciones coordinadas entre fuerzas federales, la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco aseguró más de 8 mil litros de hidrocarburo tras un cateo en un predio en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

La intervención fue hecha luego que elementos de la Guardia Nacional junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) detectaran tomas clandestinas de hidrocarburo que estaban conectadas en una manguera que salía de un predio en la zona de San Sebastián.

Los elementos del Ministerio Público Federal (MPF) llevaron a cabo la intervención en dicho inmueble en conjunto con las otras corporaciones federales.

En el lugar se inhabilitó una manguera que estaba conectada a las dos tomas clandestinas y daba al interior del inmueble, también se aseguraron aproximadamente ocho mil 450 litros de hidrocarburo.

Lo asegurado fue puesto a disposición del MPF, quien continuará con la carpeta de investigación correspondiente, por delitos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

El hallazgo se suma a los aseguramientos que han hecho fuerzas federales en el combate al delito de huachicol, esta semana se decomisaron 2 mil litros de hidrocarburo en el municipio de Tototlán.



YC