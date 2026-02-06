Siguen en buen nivel, Chapala y presas que abastecen a ZMG

Las presas que abastecen de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara y el lago de Chapala siguen en buen nivel a varias semanas de iniciar el estiaje.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el lago de Chapala se encuentra al 73% de capacidad.

El alguna vez conocido como mar chapálico se encuentra aún en buen nivel, ya que su capacidad máxima de este año fue la más alta desde el año 2018 y el cuarto mejor registro en lo que va del siglo XXI, tras haber recuperado poco más de dos metros de su nivel.

El lago de Chapala es la principal fuente de abasto para la ciudad, ya que suministra el 60% del agua para la metrópoli, según datos del SIAPA, de ahí la importancia que mantiene el lago para la capital jalisciense.

Por otra parte, las presas que aportan agua a la ciudad han comenzado a bajar su nivel, pero siguen cerca del 100%. La presa Calderón se ubicó al 76.63% de su capacidad de almacenamiento, aunque en su mejor nivel llegó a estar por arriba del 100%. Dicha presa suministra entre el 10 y 15% del agua a la ciudad , principalmente para la zona norte y poniente de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La presa Calderón está conectada a la presa El Salto mediante un acueducto que le permite aportar agua a la ciudad, esto es un metro cúbico por segundo. Esta última se encuentra al 94%, prácticamente sin alguna extracción.

Mientras que la presa Calderón tiene una extracción de 2.2 metros cúbicos por segundo, la presa El Salto tiene poco nivel de extracción de agua, con apenas 131 litros por segundo.

En el caso de la presa El Zapotillo, no hay registro de su nivel de almacenamiento pese a que desde el año pasado había sido reportado que ya estaba aportando agua a la ciudad. Dicha presa también está conectada a las presas El Salto y Calderón y en conjunto, deberían aportar hasta 3 metros cúbicos por segundo para Guadalajara.

YC