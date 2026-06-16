El Día del Padre se celebra este próximo domingo 21 de junio en México. La festividad familiar para celebrar a uno de los pilares del hogar podría verse afectada en Guadalajara este fin de semana, pues se pronostican lluvias para aquella jornada con hasta 90 % de probabilidad en el territorio .

Te compartimos brevemente el comportamiento de algunos fenómenos meteorológicos que actualmente afectan Jalisco y que podrían extenderse hasta el fin de semana, ocasionando precipitaciones este Día del Padre.

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Pronóstico extendido: el clima esperado hasta el viernes

A partir del miércoles 17 de junio, se prevén los efectos de una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte que, en interacción con una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico en el noreste de México, divergencia en altura, un sistema frontal (fuera de temporada) sobre la frontera norte del territorio nacional y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noreste, norte, noroeste y occidente del país, lo que incluye a Jalisco.

Para el jueves, el SMN declara que canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, el oriente y sureste de México, aunados con divergencia en altura, la onda tropical número 7 y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noroeste, occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional .

Las condiciones no serán muy distintas para el viernes. Se pronostican circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión, el paso de dos ondas tropicales y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, lo que ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio nacional .

La posible lluvia del fin de semana en Guadalajara

Por su parte, Meteored pronostica un fin de semana con hasta 90 % de probabilidad de lluvia en Guadalajara, lo que podría arruinar la celebración del Día del Padre en Guadalajara.

Sábado 20 de junio

Probabilidad de lluvia en el territorio : 90 %

: 90 % Acumulación de agua : 11 milímetros

: 11 milímetros Temperatura máxima/mínima: 24 / 17 °C

Domingo 21 de junio (Día del Padre)

Probabilidad de lluvia en el territorio : 90 %

: 90 % Acumulación de agua : 11 milímetros

: 11 milímetros Temperatura máxima/mínima: 26 / 17 °C

De continuar las condiciones compartidas anteriormente hasta el fin de semana, lo más conveniente será festejar a papá en casa, tal vez con una celebración más íntima, con actividades que no requieran salir de casa para evitar el tráfico de la ciudad y los posibles encharcamientos . En EL INFORMADOR te mantendremos al tanto de los fenómenos meteorológicos que amenacen Guadalajara este fin de semana.

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