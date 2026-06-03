El gobierno municipal de Zapopan y el gobierno de Jalisco inauguraron la obra monumental "Las Bicicletas: el arte del equilibrio" en el camellón de la avenida Universidad en aquel municipio.

La escultura es del artista Gilberto Aceves Navarro, ya fallecido y cuya obra se inaugura en el marco del Día Internacional de la Bicicleta, siendo considerada como una de las creaciones más emblemáticas del artista mexicano.

La importancia de la movilidad no motorizada

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, resaltó que la escultura enfatiza de urgencia de más espacios para la movilidad y no motorizada.

"Esta escultura tiene un mensaje muy poderoso: frente a los nuevos retos de la movilidad que tenemos, no solamente en Zapopan, en Jalisco, en la república mexicana, en el municipio, el propio maestro Gilberto Aceves nos decía que esta exposición está pensada frente al uso excesivo del automóvil en las ciudades modernas".

Por lo tanto, el alcalde urgió a que se vuelvan a construir ciudades para las personas y no los automóviles, al señalar que el 85% de la contaminación proviene de los automotores.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, también asistió al evento en el cual, resaltó que desde que era alcalde de Zapopan se impulsaron distintos proyectos de movilidad y destacó la construcción de la ciclovía en avenida Universidad, la de Santa Margarita y la que se ubica en el Periférico y que forma parte del sistema de transporte Peribús.

Zapopan se compromete a acercar expresiones artísticas en espacio públicos

El municipio aseguró que la oferta cultural del municipio se consolida y reafirma el compromiso de acercar expresiones artísticas de gran relevancia a la ciudadanía mediante espacios públicos que fomenten la reflexión, la convivencia y la participación comunitaria para la población.

Autoridades refirieron que se trata del inicio de la instalación de varias esculturas en la zona y con el fin de aprovechar el espacio público, por lo que quedará para apreciación de los cientos de conductores que transitan a diario por aquí, acercándoles el arte y la cultura.

La develación de la escultura se dio como parte de la inauguración del paso elevado que va de avenida Patria a la avenida Universidad.

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