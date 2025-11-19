Diputados reclaman a Secretaría de Inteligencia por desapariciones en Jalisco

Diputados locales cuestionaron severamente a la titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya, como parte de su comparecencia ante el pleno del Congreso de Jalisco, en el marco del primer Informe de Gobierno de Pablo Lemus.

Las críticas de los legisladores se enfocaron en clarificar los resultados de las acciones de búsqueda; explicar las acciones de coordinación que debe llevar a cabo la dependencia; el número de personas localizadas por operativos de búsqueda; y la alta cantidad de jóvenes que son desaparecidos en el estado por el reclutamiento del crimen organizado.

Por ejemplo, la legisladora Tonantzin Cárdenas reclamó resultados sobre las personas localizadas por acciones de la Secretaría, así como la mejora de las búsquedas.

La tasa de localización apenas ha mejorado

“Los resultados siguen siendo ínfimos. La tasa de localización apenas mejoró en seis puntos porcentuales respecto al año anterior y hoy nos hace falta conocer cuál es el número exacto de personas localizadas por acciones directas de la Secretaría de Inteligencia. ¿Qué resultados concretos se pueden reportar que hayan permitido reducir el número de desapariciones o que hayan mejorado la eficiencia de las búsquedas operativas?”, señaló.

Itzul Barrera, de Morena, acusó de “revictimizantes” las declaraciones de la funcionaria en torno a la desaparición de jóvenes que crecieron en entornos familiares violentos. Pero también señaló la falta de avances.

“¿Qué avances hay?, ¿qué ha coordinado? ¿Qué vamos a hacer para que no haya casos como el de Magdalena, que estuvo desaparecida once años y cuyo cuerpo estuvo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses desde los tres meses en que la asesinaron, y tardaron once años en entregar el cuerpo a su familia?”.

Crisis de desapariciones de jóvenes en Jalisco

Valeria Ávila criticó que hay una crisis de desapariciones, forense y de reclutamiento de jóvenes en Jalisco, así como la constante desaparición de jóvenes de entre 15 y 19 años: “Hay un aumento en las desapariciones de este rango de edades (15 a 19 años) de 64%”.

Yussara Canales, del Partido Verde, cuestionó a Edna Montoya sobre la diferencia en las cifras de desaparecidos de Jalisco que se reportan en los registros nacional y estatal de personas desaparecidas.

“Hay una diferencia de mil 859 personas desaparecidas. Que la Secretaria nos explique por qué tenemos esa diferencia de cifras”, criticó la legisladora.

Julio Hurtado, del PAN, criticó la cantidad de desapariciones ocurridas en municipios como Lagos de Moreno y otros de los Altos de Jalisco. “Más que un informe, parece una carta de buenas intenciones”, reclamó el legislador panista.

En contraste, Edna Montoya aseguró que han implementado distintas acciones, como la coordinación con la Federación, y que la SIBP tiene un enfoque preventivo que busca el intercambio de información entre las distintas dependencias y la atención integral.

Resaltó que han localizado a 443 personas fallecidas no reclamadas, de las cuales 187 cuerpos han sido restituidos, así como la entrega de dispositivos a familiares de personas desaparecidas en condiciones de vulnerabilidad.

