Detienen a tres inspectores del Ayuntamiento de Guadalajara por presunta extorsión a una comerciante

Tres trabajadores de la dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara fueron detenidos por una presunta extorsión cometida contra una comerciante en la colonia Morelos. Los sujetos fueron sorprendidos en flagrancia por personal de la Contraloría Ciudadana y capturados por elementos de la Comisaría tapatía.

Los hechos ocurrieron en un negocio en la calle Ruiseñor, de la referida colonia, luego de que la afectada presentará una denuncia en contra de los funcionarios públicos. A la llegada de los oficiales al lugar, la mujer señaló a los inspectores y refirió que un día antes los tres llegaron a revisar su negocio. La cuestionaron por diversos motivos antes de advertirle que le faltaba un permiso que emite la Coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.

Aseguraron que la multa podría salir cara, pero si la víctima les daba seis mil pesos podría evitarla y no tendría que emitir el permiso. La afectada señaló que no contaba con esa cantidad de dinero, por lo que los presuntos extorsionadores le dijeron que pasarían otro día por el efectivo. Ante esta situación, la mujer presentó su denuncia y personal de la Contraloría Ciudadana identificó el hecho y la aconsejó para evitar que realizara el pago y sobre las acciones a tomar ante el intento de extorsión.

CORTESÍA / Comisaría de Guadalajara

Los inspectores, identificados como Humberto 'N', Josué Alejandro 'N' y Jaime 'N', de 33, 32 y 59 años de edad, respectivamente, regresaron al día siguiente para intentar cobrarle los seis mil pesos a la víctima, sin embargo, fueron sorprendidos en el acto por policía municipales y empleados de la Contraloría Ciudadana. La Comisaría tapatía informó que las detenciones son "muestra de corresponsabilidad para tener una Guadalajara honesta".

En tanto, el Gobierno de Guadalajara recalcó que mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier acto de corrupción e invitó a la ciudadanía que es o haya sido víctima de extorsiones por parte de funcionarios públicos a reportar el acto a la Contraloría Ciudadana en el número 33 3669 1300 extensión 8231, o bien al WhatsApp 33 5124 7748. También se puede comunicar al correo electrónico denuncias@guadalajara.gob.mx.

MF