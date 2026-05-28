Tras el altercado vial que ocurrió esta tarde en el cruce de Mariano Otero y avenida Las Rosas, en Guadalajara, que dejó como saldo una persona muerta, el Gobernador Pablo Lemus confirmó que la víctima es Adrián Salinas Vázquez, vocero de las juventudes de Movimiento Ciudadano en el municipio de Tlajomulco.

Expresan condolencias y condenan los hechos

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares. También condenó el hecho y aseguró que ya están en búsqueda del responsable. El vocero también era hijo del director general de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

X / @PabloLemusN

El ataque ocurrió dentro de una unidad del transporte público

El joven, de alrededor de 30 años de edad, murió alrededor del mediodía de este jueves tras recibir un disparo en la cabeza a bordo de la unidad de la ruta 186, que circulaba por calles de la colonia Jardines del Bosque.

Adrián Salinas Vázquez. ESPECIAL

¿Cómo ocurrió el altercado vial?

De acuerdo con información de la Comisaría de Guadalajara, y luego de recabar datos con testigos en el lugar, un conductor de un vehículo particular y el chofer del transporte público se enfrascaron en un altercado vial.

Ambos estaban discutiendo por la lateral de Mariano Otero hasta llegar a la avenida de Las Rosas. Entonces, el conductor de la unidad redujo la velocidad para detenerse y subir pasaje en esta vialidad.

Fue en este momento cuando el automovilista particular aprovechó para descender de su vehículo y disparar en una sola ocasión en contra del chófer del transporte público. Pero la bala impactó contra el vocero de MC cuando apenas subía las escaleras del camión.

El joven murió en el lugar, mientras que el agresor huyó por Mariano Otero.

Implementan operativo para localizar al responsable

Un policía municipal en el lugar indicó que no se cuentan con las características del vehículo, por lo que se implementó un operativo de búsqueda para dar con su paradero. La Fiscalía del Estado también lleva a cabo las indagatorias correspondientes para dar con el responsable.

EE