Policía de Jalisco captura a "El Morongas" por tentativa de homicidio

Como resultado de labores de inteligencia, elementos de la Policía de Jalisco, en coordinación con la Fiscalía del Estado, capturaron a un hombre que era buscado en Aguascalientes por el delito de tentativa de homicidio doloso.

Tras el análisis de datos y el seguimiento a diversos puntos donde presuntamente se desplazaba el sujeto, los elementos consiguieron ubicarlo en el cruce de la calle Independencia y la calle Santa Mónica, en la zona centro de Guadalajara.

En el lugar, los oficiales corroboraron que se trataba de Héctor "N", de 37 años, alias "El Morongas", taquero de oficio, quien contaba con un mandamiento judicial vigente, de acuerdo con una carpeta de investigación abierta en la entidad vecina.

Por lo anterior, el sujeto fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.

YC

