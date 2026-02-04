Abatidos en Tlajomulco estarían relacionados con asesinato de policías viales

Los dos criminales abatidos este martes en la Carretera a El Salto tras un enfrentamiento con policías de Tlajomulco de Zúñiga habrían sido los responsables del asesinato de las dos policías viales, ocurrido el pasado 11 de noviembre en El Salto .

El Gobernador Pablo Lemus indicó, tras la reunión de seguridad, que una de las armas que portaban los delincuentes fue robada a una de las policías viales asesinadas en aquel municipio.

" El arma que portaba este delincuente que ayer fue abatido en su detención —fueron abatidos dos— fue la que le robaron a nuestra policía vial en aquel asesinato cobarde de las dos mujeres (...), habían matado también presuntamente a las dos oficiales viales ".

Los hechos en Carretera a El Salto

La banda que estuvo involucrada en el asesinato de las policías viales también está acusada de cometer un asalto y un homicidio en una papelería en Tlajomulco el pasado 21 de enero.

Uno de los abatidos fue identificado como una de las dos personas que aparecen en las videograbaciones recuperadas del 21 de enero, mientras que el otro es un presunto integrante de una célula delictiva.

En la balacera del martes, se reportó el ataque cuando oficiales rastreaban una camioneta Jeep Cherokee en la cual circulaban los supuestos asaltantes. Al marcarles el alto, los agresores dispararon en contra de las patrullas de ambas corporaciones, por lo que los uniformados repelieron la agresión y lograron someterlos.

