Detienen a dos hombres con droga y herramientas para robo de autos en Tlajomulco

Elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco detuvieron a dos sujetos por presunta posesión de droga, alteración del número de serie de un vehículo y su posible relación con robo de autos.

Dicha detención ocurrió cuando oficiales del Escuadrón Motorizado Jaguares, realizaban recorrido de vigilancia sobre la Avenida López Mateos Sur, a la altura de una tienda Soriana Híper, donde observaron a dos hombres con actitud sospechosa junto a un Volkswagen Bora 2010.

De acuerdo al reporte policial, los sujetos detenidos intentaban forzar la chapa de una camioneta cercana. Al momento de notar la presencia de los oficiales, abordaron el Volkswagen en el cual huyeron a exceso de velocidad.

Inmediatamente, los elementos policiales iniciaron un operativo de seguimiento que concluyó en el cruce de Avenida Mariano Otero y Avenida Valle del Silicio, al interior del fraccionamiento Nueva Galicia, donde lograron interceptar el vehículo.

Tras realizar la inspección preventiva, los uniformados confiscaron 10 gramos de una sustancia con características de cristal, además de objetos presuntamente utilizados para el robo de vehículos, entre los cuales fueron identificados un escáner automotriz, un inhibidor de señal, radios de comunicación y llaves de distintas marcas automotrices. Además se detectó que el vehículo presentaba alteraciones en su número de serie.

De acuerdo con Carlos Manzo Velázquez, primer comandante del Escuadrón Motorizado Jaguares, estos sujetos ya habían sido reconocidos.

“Ambos sujetos ya habían sido previamente identificados por el sistema de videovigilancia del C4 Tlajomulco, por su posible participación en intentos previos de robo en la misma zona; gracias a la vigilancia constante que tenemos en Tlajomulco se logró su detención”, señaló.

Los sujetos detenidos, identificados como Víctor “N”, de 38 años, y Jaime “N”, de 41 años, quedaron a disposición de la Fiscalía del Estado de Jalisco para determinar su situación legal.

YC