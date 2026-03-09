IEPC desecha solicitudes ciudadanas sobre tarifa del transporte

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) de Jalisco informó que desechó las solicitudes ciudadanas de referéndum y plebiscito relacionadas con la tarifa del transporte público en el estado.

Los mecanismos de participación ciudadana interpuestos los días 23 y 26 de enero de 2026, tenían como objetivo impugnar el acuerdo DIGELAG ACU 057/2025, emitido por el Poder Ejecutivo estatal relacionado con ajustes en la tarifa del transporte público.

No obstante, la situación legal se modificó el 5 de marzo, debido al nuevo acuerdo emitido por el Gobierno de Jalisco, mediante el cual se revocaron el acuerdo antes mencionado y el DIGELAG ACU 002/2026.

Tal como indica la legislación de participación ciudadana, las solicitudes quedaron sin materia debido a que el acto administrativo que se pretendía someter a consulta dejó de existir en el orden jurídico.

El Instituto explicó que cuando las solicitudes no cumplen con los requisitos formales solicitados para ser admitidos, la Secretaría Ejecutiva tiene la facultad de desecharlas, como lo sucedido en este caso particular.

Previo a esta determinación, el IEPC se encargó de la radicación de los expedientes y la remisión de los apoyos ciudadanos al Instituto Nacional Electoral para su verificación.

A pesar de la situación, el Instituto, reafirmó que los mecanismos de participación ciudadana son necesarios para el ejercicio de los derechos políticos. Además, aseguró que se continuará garantizando su aplicación conforme al marco legal vigente.

EE