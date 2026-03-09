La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) dio a conocer los detalles del proyecto Nodo Expo Guadalajara, una intervención urbana que busca mejorar la movilidad y la seguridad en uno de los cruces más transitados de la ciudad.

El plan contempla la construcción de un túnel vehicular de cuatro carriles, así como la reconfiguración de las fases semafóricas en los cruces de las avenidas Mariano Otero y Las Rosas. Además, incluye la construcción de un paso peatonal sobre la losa del túnel, la creación de cruces seguros y la pavimentación de carriles laterales con concreto hidráulico.

De acuerdo con el proyecto, el túnel tendrá una longitud aproximada de 540 metros. Su trazo iniciará a la altura del hotel Sheraton Guadalajara Expo y concluirá cerca del Expo Hotel Guadalajara, con el objetivo de agilizar la circulación vehicular en esta zona.

El director general de Arquitectura y Urbanismo de la SIOP, Douglas Rodríguez Perea, señaló que el inicio de las obras está previsto para octubre o hacia finales de este año, con un tiempo estimado de ejecución que podría ir de nueve meses a un año.

"Es un proyecto que tiene como objetivo mejorar no sólo la imagen urbana de ese punto tan importante, sino también para resolver un cruce muy utilizado tanto vehicular como peatonalmente", explicó.

El funcionario agregó que, además de mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad, el proyecto permitirá una mejor conexión entre el recinto ferial y las avenidas que lo rodean.

En este punto también se contempla el trazo de la futura Línea 5, que se proyecta como una extensión desde el parque Agua Azul hasta el entronque de la avenida Mariano Otero con la avenida López Mateos.

La intervención urbana se desarrollará por etapas y se integrará con otros proyectos en la zona. En una primera fase se realizarán trabajos preliminares para la estructura del paso a desnivel, mientras que posteriormente se ejecutarán las acciones relacionadas con la imagen urbana.

"La solución funcional es hacer mucho más seguro y eficiente el cruce vehicular y peatonal de Las Rosas con Mariano Otero, pero nuestro objetivo central es crear un espacio público en esta conexión", precisó.

Estudios previos y etapas del proyecto

Por ahora, el monto de inversión del proyecto aún no está definido, ya que dependerá de los alcances que se determinen en cada una de las etapas.

Para poder arrancar la obra, previamente se realizaron diversos estudios técnicos, entre ellos de geotecnia, obras inducidas, instalaciones pluviales, sanitarias y eléctricas, así como análisis de impacto ambiental y de tráfico, entre otros.

"La siguiente etapa será empezar a ejecutar una primera fase del proyecto que será a finales del año", precisó.

Finalmente, el funcionario estatal subrayó que esta intervención busca dignificar los espacios públicos de la ciudad y mejorar la experiencia urbana en la zona.

Priorizarán la movilidad peatonal

Días atrás, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que los trabajos en la avenida Mariano Otero, a la altura de Expo Guadalajara, comenzarían hacia finales de octubre de este año.

El mandatario estatal destacó que el proyecto plantea priorizar la movilidad peatonal sobre la avenida de Las Rosas, donde la circulación vehicular se mantendrá a baja velocidad con el objetivo de garantizar cruces más seguros. Actualmente, el tránsito entre los hoteles y Expo Guadalajara representa un riesgo para los peatones, situación que se busca corregir con esta intervención.

Por su parte, el presidente de Expo Guadalajara, José Andrés Orendain De Obeso, informó que el proyecto de construcción de puentes peatonales se pondrá en pausa para analizar cómo integrarlo con la propuesta del Gobierno del Estado.

"Ahorita nosotros estamos trabajando internamente un estudio de necesidades para identificar operativamente qué cantidad y qué tipo de espacios podríamos requerir dentro de este proyecto, entonces me parece que es oportuno coordinar los esfuerzos para tener un proyecto con una visión de distrito más integral", dijo.

MF