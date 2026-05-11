Detectan 40 sitios web de pornografía infatil e incitación a la violencia a menores en Jalisco

En las primeras cinco semanas de operación del área de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, se han detectado alrededor de 40 páginas de pornografía infantil y sitios web que incitan a la violencia contra menores de edad , informó el titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández González.

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Detalló que la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) son las instancias encargadas de realizar las investigaciones y desarticular las redes criminales detrás de estos sitios de internet.

El funcionario explicó que a través de “patrullajes” es como detectan estos sitios. Con capacitaciones de la Policía Cibernética del SSPC y apoyo del DIF estatal y Procuraduría Social, se tendrán mayores herramientas para identificar estas páginas, afirmó.

“De momento, ante esta capacitación que estamos teniendo, se han detectado algunas páginas de pornografía infantil o algunas que incitan a la violencia a los niños, niñas y jóvenes [...]. Nosotros vamos a seguirnos capacitando para también estar en posibilidades de tener alcances más grandes todavía”, comentó.

Policía Cibernética busca crecer elementos especializados en tecnología y seguridad digital

La Policía Cibernética del Estado, de reciente creación, cuenta con 20 elementos, varios de ellos jóvenes egresados de la licenciatura de ciberseguridad. Hernández González señaló que tendrán 30 vacantes para contar con 50 uniformados en total, con conocimientos especializados en tecnología.

El secretario añadió que trabajarán en coordinación con la Fiscalía estatal, dependencia que ya cuenta con una Policía Cibernética.

“Nosotros estamos para coadyuvar y reforzar. Será algo similar a lo que sucede en la calle con todos los eventos en donde los policías de primera mano son los primeros respondientes en un delito y, obviamente, posterior, se pide mando y conducción al ministerio público y se hace esta coordinación. Funcionará de esta manera, es decir, vamos a tener más ojos en la web para poder detectar este tipo de delitos”, precisó.

Adelantó que firmarán convenios con universidades para invitar a egresados de la licenciatura en ciberseguridad a integrarse a la Policía Cibernética. Para solicitar ayuda de esta área, se puede llamar al número de emergencia del 911 o buscar atención de un policía estatal en calle, recalcó.

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