Tras una intensa temporada de lluvias, el país se prepara para enfrentar una serie de frentes fríos que marcarán el cierre del año. En esta nota te contamos todos los detalles.

¿Cuántos frentes fríos se esperan en 2025?

Como parte de la temporada de frentes fríos 2025–2026, la cual comenzó en septiembre y concluirá en mayo del próximo año se esperan varios frentes fríos. El seguimiento del SMN estima un total de 48 frentes fríos para toda la temporada, cifra ligeramente inferior al promedio histórico de 50. Hasta inicios de noviembre ya se habían registrado 12 sistemas, lo que deja 36 por ingresar al territorio nacional antes del fin de la temporada.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el frente frío número 12 se extiende sobre Quintana Roo y el noroeste del mar Caribe, en interacción con la onda tropical número 40, traerá un marcado descenso temporal de las temperaturas en estados del altiplano central como Puebla y Veracruz.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para lo que resta del año se esperan 15 frentes fríos, 6 sistemas frontales en noviembre, seguidos por 7 más en diciembre.

¿Cuántos frentes fríos faltan y cuándo termina la temporada?

El SMN detalla que aún faltan 36 sistemas frontales para concluir la temporada 2025–2026, distribuidos de la siguiente manera:

Noviembre: 6

Diciembre: 7

Enero: 6

Febrero: 5

Marzo: 6

Abril: 5

Mayo: 3

La temporada de frentes fríos finalizará en mayo de 2026, aunque el número total podría ajustarse si las condiciones atmosféricas y oceánicas cambian significativamente.

