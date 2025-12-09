La Copa Internacional 2025 llevará a cabo su tercer partido este miércoles 10 de diciembre. En el Derbi de las Américas , organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) , se enfrentarán los dos campeones más importantes del continente americano: Cruz Azul (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) y Flamengo (Confederación Sudamericana de Fútbol) .

La diferencia entre este certamen y el formato en el Mundial de Clubes es que este partido es un punto de inflexión en el camino hacia un título oficial de la FIFA, pues el ganador, no solo se llevará la gloria de superar a su par continental, sino que avanzará a la Copa Challenger.

Más datos del Derbi de las Américas

Hace un par de meses, se llevó a cabo el primer juego que tuvo como protagonistas al Al-Ahli de Arabia Saudita y al Pyramids de Egipto .

El campeón de la Liga de Campeones de Élite de la AFC (Asia) y el de la Liga de Campeones de la CAF (África) se enfrentaron en la Copa África-Asia-Pacífico.

El conjunto egipcio consiguió su clasificación a la Copa Challenger al eliminar al saudí y ya espera a su próximo rival, que saldrá del Derbi de las Américas.

La Máquina consiguió su clasificación tras derrotar al Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS) en la final del torneo de la Concacaf.

Por su parte, el club deportivo de Brasil superó al Palmeiras en la final del histórico certamen de la Conmebol.

Ahora, el Cruz Azul y el Flamengo se encuentran a 180 minutos de disputar el duelo más importante de la Copa Intercontinental de la FIFA.

En el último encuentro de la segunda edición de la máxima competición anual entre clubes del mundo, estará presente el Paris Saint-Germain , quien se clasificó para el torneo, gracias a que conquistó la UEFA Champions League .

Por tal motivo, el ganador del Derbi de las Américas tendrá la oportunidad de jugar contra la escuadra parisina en la Copa Intercontinental, si consigue superar a los egipcios en la Copa Challenger.

Por tal motivo, los reflectores estarán en el duelo que protagonizarán el Cruz Azul y el Flamengo que se jugará en Rayán, Qatar.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre el Cruz Azul y el Flamengo?

Fecha : Miércoles 10 de diciembre

: Miércoles 10 de diciembre Hora : 11:00

: 11:00 Estadio : Áhmad bin Ali

: Áhmad bin Ali Transmisión: FIFA+

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF