El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informó del hallazgo del cuerpo de un joven cerca de la autopista Guadalajara - Colima, en el municipio de Acatlán de Juárez.

El colectivo informó que se trata del hallazgo de una madre que encontró los restos de su hijo, quien se encontraba desaparecido.

De acuerdo con la información compartida por el colectivo, el punto se ubica en el sentido hacia el sur de la autopista, a la altura de una gasolinera y a varios metros de la caseta de cobro de Acatlán.

Las Madres Buscadoras informan que el cuerpo localizado corresponde a Brandon Yahir Lara López, quien permanecía desaparecido desde el 14 de diciembre, en Las Terrazas, en San Pedro Tlaquepaque. También afirmaron que previamente se habían encontrado otros dos restos humanos, ya que los dos acompañantes del joven fueron localizados en la misma brecha.

El colectivo acusó que ya se habían hecho búsquedas anteriores en las cuales se trabajó de manera coordinada con autoridades y con apoyo de un dron, sin que en ese momento se lograra confirmar algún hallazgo, situación que cambió durante la búsqueda realizada este sábado.

Y reclaman que, hace 8 días, durante una diligencia con la Comisión de Búsqueda, se localizó la gorra del joven Brandon y que su mamá "señaló el lugar, pidió que se buscara a fondo. La Comisión solo voló un dron y se fue", reclamaron.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la intervención de autoridades ministeriales ni sobre el inicio de diligencias periciales en el sitio. Pero el colectivo exige que estas omisiones no queden impunes.

YC