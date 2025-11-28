Viernes, 28 de Noviembre 2025

Jalisco

Localizan en Guadalajara a menor de edad con reporte de desaparición en Hidalgo

La adolescente, de 16 años, fue trasladada en buen estado de salud, a las instalaciones de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco

Por: Rubí Bobadilla

No se informó las condiciones de la desaparición de la menor, ni qué se encontraba haciendo en Guadalajara. CORTESÍA

Gracias al Operativo Centro Histórico, que mantiene la Policía de Guadalajara, ciclopolicías de esta Comisaría coadyuvaron a localizar a una adolescente que había sido reportada como desaparecida desde hace mes y medio en el Estado de Hidalgo.

Oficiales patrullaban sobre Avenida 16 de Septiembre y Manuel López Cotilla, cuando una joven, de 16 años, se les acercó y les pidió ayuda.

La adolescente señaló qué elementos de la Fiscalía de Hidalgo se habían comunicado con ella por teléfono "porque tenía denuncia por desaparición", por lo que le pidieron que se acercara al primer policía que se encontrara.

Los ciclopolicías solicitaron entonces el apoyo de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Comisaría de Guadalajara, quienes a su vez se coordinaron con la Fiscalía del Estado de Hidalgo y con el área de Protocolo Alba para garantizar el regreso a casa de la joven.

No se informó las condiciones de la desaparición de la menor, ni qué se encontraba haciendo en Guadalajara.

La adolescente, de 16 años, fue trasladada en buen estado de salud, a las instalaciones de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. 

