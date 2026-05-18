"Es muy adelantado ya decir que es un crematorio", fueron las palabras del Salvador Zamora ante el hallazgo que realizó el día de ayer el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco en el municipio de Lagos de Moreno.

En el sitio visitado, ubicado sobre una brecha camino a la comunidad Plan de Rodríguez, las buscadoras hallaron presuntos hornos clandestinos que presentaban huellas recientes de combustión , además de restos humanos y artículos personales, según relató Ceci Flores en el lugar; el funcionario señaló que no se puede categorizar aún este espacio, pues las investigaciones están en curso.

“No podemos afirmar ni descartar nada”

"No podemos ni afirmar ni descartar nada hasta que no se tengan los peritajes oficiales. Hasta que la investigación concluya podremos determinar si es o no un crematorio. En este momento es muy adelantado decirlo, pero se están haciendo los trabajos de investigación […].

"No es una práctica común (los hornos clandestinos). Se está trabajando en ambos puntos y, una vez que concluyan las investigaciones, se determinará si es o no lo que se mencionó como crematorio", expresó.

Autoridades estatales y federales trabajan en el sitio

Personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión Nacional de Búsqueda trabajan en el sitio, indicó Zamora Zamora.

Primero ingresó el colectivo de búsqueda y posteriormente entraron las autoridades alrededor de las 14:30 horas, detalló.

Señalan ingreso previo del colectivo

"Se estaba trabajando en 100 puntos distintos que se habían detectado. Había un trabajo integral, había un trabajo colectivo […]. Hay protocolos para poder ingresar a predios donde se tienen puntos marcados con la posibilidad de tener cuerpos.

"En este caso aún no se tenía mando y conducción para poder ingresar por parte de Fiscalía. Se tuvo hasta las dos y media de la tarde y entramos. El colectivo entró previo, sin permiso alguno", dijo.

Ceci Flores relata hallazgo de restos calcinados

Ceci Flores, de Madres Buscadoras de Sonora y quien se encontraba en el lugar ayer domingo, relató que encontraron restos calcinados, que aún desprendían olor a "carne quemada" y a humo.

En el predio se localizaron entre al menos 15 puntos con restos en este estado, enterrados y en la superficie. Algunos eran extraídos del horno, donde se quemaban junto a llantas viejas, y eran llevados a otros sitios, denunció el colectivo.

“Es un lugar de terror”, afirma activista

"No sabemos desde hace cuántos días estarían quemando a esta persona o a estas personas que están quemando aquí adentro, porque desconocemos la cantidad. Esto es un lugar de terror que encontramos aquí en Lagos de Moreno", manifestó Ceci Flores.

EE