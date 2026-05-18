Lunes, 18 de Mayo 2026

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CFE suspenderá la luz en Jalisco durante ocho horas: Esta será la zona afectada

La dependencia señaló que estas maniobras requieren desenergizar las líneas para proteger la seguridad del personal técnico

Por: Elsy Angélica Elizondo

Personal de la CFE realizará labores para fortalecer la calidad y continuidad del servicio eléctrico. ESPECIAL / CANVA

Personal de la CFE realizará labores para fortalecer la calidad y continuidad del servicio eléctrico. ESPECIAL / CANVA

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció una suspensión temporal del servicio eléctrico en una localidad del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, como parte de trabajos programados de mantenimiento en la red. 

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La interrupción del suministro ocurrirá el próximo miércoles 20 de mayo de 2026 y tendrá una duración aproximada de ocho horas.

¿Qué zona de Jalisco se quedará sin luz?

La localidad afectada será Cajititlán, donde personal de la CFE realizará labores para fortalecer la calidad y continuidad del servicio eléctrico.

Horario del corte de energía

De acuerdo con la información oficial, la suspensión del servicio se llevará a cabo: 

  • Fecha: miércoles 20 de mayo de 2026 
  • Horario: de 08:00 a 16:00 horas 
  • Duración estimada: Ocho horas 
CFE 
CFE 

¿Por qué habrá suspensión del servicio?

La CFE explicó que los trabajos forman parte de una jornada de mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica de la zona.

La dependencia señaló que estas maniobras requieren desenergizar las líneas para proteger la seguridad del personal técnico encargado de las labores.

CFE pide comprensión a usuarios

La empresa federal agradeció la comprensión de habitantes y usuarios afectados por la suspensión temporal del suministro.

Además, recordó que para cualquier reporte, duda o aclaración se encuentra disponible el número de atención telefónica 071. 

¿En dónde se encuetra Cajititlán? Lugar de tradiciones y una laguna cerca de Guadalajara

A solo 25 minutos del periférico de Guadalajara, rumbo a la carretera a Chapala, se encuentra Cajititlán, un encantador poblado de aproximadamente ocho mil habitantes que destaca por su riqueza cultural, sus paisajes naturales y sus tradiciones profundamente arraigadas. 

Este destino jalisciense comparte su nombre con la emblemática laguna de Cajititlán, un espejo de agua rodeado por serranías y pequeñas comunidades llenas de historia. 

Considerada la laguna de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se ha convertido en uno de los rincones más especiales de la región. 

Sus aguas provienen de las lluvias que descienden de los cerros cercanos y se almacenan sobre un suelo firme y salitroso de tepetate.

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