Con el objetivo de proteger la salud de la población, las autoridades sanitarias de Jalisco dieron a conocer que se ha iniciado un reforzamiento de las acciones de regulación, control y vigilancia en establecimientos que prestan servicios de salud, a fin de identificar posibles riesgos, especialmente ante el ofrecimiento de tratamientos y productos "milagro".

Las acciones son encabezadas por la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), a través de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado (Coprisjal), ante la oferta de tratamientos y productos "milagro", que se promocionan principalmente en redes sociales o de persona a persona, sin contar con respaldo médico ni sanitario.

Coprisjal trabaja en evitar el consumo de servicios y productos “milagro”

Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud de Jalisco, informó en este sentido que la vigilancia se refuerza con la colaboración e involucramiento de todas las instituciones del sector salud, tanto para actuar oportunamente con la suspensión de actividades de riesgo, como para difundir mensajes de prevención entre la población.

"Además del fortalecimiento de la estrategia para la supervisión para la vigilancia que habrá de llevar a cabo la Coprisjal estamos girando indicaciones a las diferentes instituciones que conforman el Sistema de Salud del estado de Jalisco, incluso establecimientos privados, para que nos reporten de manera inmediata y oportuna aquellos casos de pacientes que pudieran presentar manifestaciones clínicas o complicaciones derivadas de algún tipo de exposición a estas pseudoterapias que no tienen ningún sustento científico, que no cuentan con los registros sanitarios adecuados y que por ende podrían representar algún riesgo para la salud de la población", indicó.

El titular de SSJ añadió que se trabaja, por ejemplo, para evitar el consumo de "sueros vitaminados", aplicaciones intravenosas, suplementos y otros productos que prometen beneficios sin sustento científico, por lo que pueden representar riesgos graves para la salud.

"Si el servicio se promociona principalmente en redes sociales sin respaldo institucional, si se ofrecen tratamientos sin evaluación médica o el lugar no cuenta con condiciones visibles de higiene o certificación, o bien, si no se informa claramente sobre los ingredientes de un producto, no debe ser consumido", enumeró.

Coprisjal intensifica verificaciones sanitarias en el estado

Respecto a las acciones de vigilancia sanitaria, José Antonio Muñoz Serrano, Comisionado de la Coprisjal, indicó que se estarán intensificando las verificaciones sanitarias en establecimientos que ofrezcan estos productos o servicios; se revisarán permisos, licencias y condiciones de operación y se procederá al retiro de productos irregulares o sin registro sanitario.

Muñoz Serrano apuntó que las supervisiones son permanentes a lo largo del año y se realizan con apego a la ley. En su caso, se procederá a la aplicación de sanciones a quienes incumplan la normativa vigente.

Por último, el Comisionado invitó a la población a informarse sobre los productos que se ofrecen, evitar la automedicación y suministro de tratamientos como los mencionados y acudir a servicios de salud regulados. Sin embargo, también hizo el llamado a denunciar cualquier servicio irregular ante la Coprisjal, pues permitir su operación puede poner en riesgo la vida de las personas.

Por ejemplo, en Hermosillo, Sonora, suman al menos ocho personas fallecidas derivado de la aplicación de supuestos sueros vitaminados que se promovían, supuestamente, para combatir el cansancio crónico.

Para realizar reportes a la autoridad sanitaria de Jalisco la Coprisjal pone a disposición de la población los números telefónicos 33-3030-5700 extensión 35211 y el WhatsApp 33-1342-0826, con un horario de 8:00 a 15:30 horas, o el correo electrónico denunciasanitaria.ssj@jalisco.gob.mx las 24 horas del día.

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Recomendaciones a la población

Evite consumir o aplicarse productos sin valoración médica previa.

Verifique que los servicios sean ofrecidos por personal de salud certificado.

Asegúrese de que los productos cuenten con registro sanitario.

No confíe en publicidad que prometa resultados inmediatos o "milagrosos".

Señales de alerta en productos y servicios

Desconfíe si el servicio se promociona sin respaldo institucional.

Evite someterse a tratamientos sin evaluación médica.

Sea cuidadoso con la publicidad engañosa, busque verificar.

Evite productos que no incluyan los ingredientes y registro sanitario.

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OB

