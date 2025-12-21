Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 21 de diciembre determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 23%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Martes 23 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Jueves 25 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos