Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 21 de diciembre determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 23%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 23 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 25 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

