Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este domingo 21 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Jueves 25 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

