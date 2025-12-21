Domingo, 21 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este domingo 21 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Jueves 25 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
Clima en Cancún
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Monterrey
Clima en Ciudad de México
Clima en El Salto
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Zapopan
Clima en Mazamitla
Clima en Guadalajara
Clima en Tonalá
Clima en Tapalpa

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones