Considerado uno de los motores económicos más importantes de Jalisco, el sector restaurantero enfrenta un panorama de incertidumbre rumbo a la temporada mundialista de 2026 . Empresarios y especialistas advirtieron sobre posibles aumentos en precios, problemas de abastecimiento y mayores costos de operación que podrían impactar tanto a negocios como a consumidores.

De acuerdo con una encuesta elaborada por el Observatorio Económico de la Industria de Alimentos y Bebidas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), existe preocupación entre restauranteros por el incremento en productos clave como hielo, limón, carne, jitomate, cebolla y cerveza, además de los retos logísticos relacionados con el manejo de perecederos y la alta demanda esperada.

Sector clave para la economía de Jalisco

Diana Becerra Peña, responsable del observatorio del CUCEA, destacó que el sector restaurantero representa al menos 13 por ciento de la economía estatal y genera empleo para más de 10 por ciento de la población jalisciense.

Actualmente, Jalisco cuenta con más de 50 mil establecimientos dedicados a la preparación y venta de alimentos y bebidas, lo que convierte a esta industria en una de las más relevantes para el desarrollo económico y turístico del estado.

Sin embargo, pese a las expectativas generadas por la llegada de visitantes nacionales y extranjeros durante la justa deportiva, muchos empresarios mantienen reservas respecto a las ganancias que podrían obtener.

Restauranteros prevén ganancias moderadas

Según los resultados de la encuesta, incluso los comerciantes más optimistas esperan incrementos de apenas 25% en sus ganancias durante la temporada mundialista, mientras que otros anticipan escenarios complicados derivados del aumento de costos y posibles problemas de suministro.

“La preocupación del sector está enfocada en el desabasto de insumos, principalmente hielo, limón y cerveza; además de las afectaciones en la logística de producción”, explicó Diana Becerra Peña.

La investigadora señaló que el encarecimiento de productos de consumo diario también podría trasladarse directamente a los consumidores, quienes podrían enfrentar incrementos de hasta 29% en restaurantes y bares, además de aumentos en productos alimenticios básicos.

Riesgo de desabasto y aumento en alimentos

Especialistas advirtieron que la combinación entre alta demanda turística y presión en cadenas de suministro podría generar complicaciones para pequeños y medianos negocios.

Entre los productos que podrían verse más afectados se encuentran el limón, la cerveza y el hielo, considerados esenciales para la operación de restaurantes, bares y establecimientos de comida rápida durante eventos masivos.

Ante este escenario, el CUCEA recomendó a la población evitar compras de pánico, planificar con anticipación sus consumos y privilegiar productos locales y de temporada para reducir impactos en la economía familiar.

“Consumir en negocios locales y comprar únicamente lo necesario ayuda a fortalecer la economía circular y evitar afectaciones mayores en los bolsillos de las familias”, señaló Becerra Peña.

UDEG

Canirac asegura que Jalisco está preparado

A pesar de las alertas y preocupaciones, representantes de la industria restaurantera consideran que Jalisco cuenta con condiciones favorables para afrontar la demanda que traerá el Mundial 2026.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Jalisco, Gregorio Godoy Ramírez, afirmó que 83% de los restaurantes de la entidad operan de manera regular y mantienen una estrecha coordinación con la cámara empresarial.

“Jalisco está preparado para recibir un evento de esta magnitud, mismo que se espera que no afecte ni a pequeños ni a grandes negocios”, expresó.

Una estrella Michelin también puede elevar precios

Vanessa Martínez Escobedo, asistente de investigación de la Plataforma de Economía del CUCEA, explicó que obtener una estrella Michelin puede representar un fuerte impulso turístico y económico para los restaurantes elegidos.

No obstante, advirtió que en diversos casos internacionales y nacionales, los menús de restaurantes distinguidos por Michelin registran aumentos de hasta 59% tras recibir el reconocimiento.

La especialista añadió que no solamente la cocina de autor podría ser evaluada, sino también propuestas tradicionales y populares como tacos, tortas ahogadas y otros antojitos mexicanos.

Formación gastronómica y crecimiento del sector

El CUCEA también destacó el crecimiento del interés académico por la gastronomía y la gestión restaurantera.

Actualmente, la licenciatura en Gestión de Negocios Gastronómicos cuenta con más de mil estudiantes, quienes reciben formación en administración, atención al cliente, innovación y emprendimiento enfocado en alimentos y bebidas.

“Desde que la comida mexicana fue considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad, hubo un aumento importante en el interés por este sector”, explicó Miguel Ángel Navarro Álvarez, coordinador del programa.

Además, señaló que la profesionalización de la industria contribuye directamente al fortalecimiento económico y turístico de Jalisco.

EE