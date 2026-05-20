Cinco puntos que debes saber si presentas tu examen de admisión a la UdeG

La Universidad de Guadalajara aplicará este sábado 23 de mayo el examen único de admisión para aspirantes a centros universitarios correspondiente al calendario 2026-B, por lo que autoridades universitarias emitieron una serie de recomendaciones clave para quienes presentarán la Prueba de Aptitud Académica (PAA) del College Board.

El examen evalúa principalmente habilidades matemáticas, verbales y cognitivas, y forma parte del proceso de ingreso para miles de estudiantes que buscan un lugar en alguna licenciatura de la máxima casa de estudios de Jalisco.

1. Lleva identificación oficial y tu solicitud impresa

Uno de los requisitos más importantes para poder ingresar al examen es presentar la solicitud de aspirante impresa junto con una identificación oficial con fotografía.

La UdeG recomendó llevar documentos vigentes , como la credencial del INE o una identificación escolar, ya que no contar con ellos podría impedir el acceso a la evaluación.

2. No olvides lápiz, borrador y sacapuntas

Debido al formato de la prueba, los aspirantes deberán acudir con lápiz número dos, borrador blanco y sacapuntas en buen estado.

La institución recordó que el examen se responde de manera manual, por lo que es indispensable contar con los materiales adecuados para evitar contratiempos durante la aplicación.

UDEG

3. Revisa sede y horario antes de salir de casa

Otro de los puntos fundamentales es verificar previamente el lugar y la hora exacta asignados para presentar el examen.

La universidad pidió a los aspirantes revisar cuidadosamente la información contenida en su solicitud, ya que llegar tarde podría ser motivo para no poder realizar la prueba.

Además, recomendó salir con anticipación para evitar retrasos ocasionados por tráfico, transporte público o dificultades para localizar la sede.

4. Descansa bien y desayuna ligero

La UdeG también aconsejó a las y los jóvenes cuidar su descanso la noche previa al examen y evitar desvelarse .

De acuerdo con la institución, dormir adecuadamente favorece la concentración, el razonamiento y el desempeño académico durante la evaluación.

Asimismo, sugirió desayunar algo ligero pero nutritivo antes de salir de casa , con el objetivo de mantener la energía necesaria durante la jornada.

5. Objetos prohibidos pueden causar cancelación del examen

Las autoridades universitarias recordaron que durante la aplicación está prohibido ingresar con teléfonos celulares, relojes inteligentes, calculadoras, audífonos o cualquier dispositivo electrónico.

Tampoco se permitirá el acceso con mochilas voluminosas, gorras, capuchas ni lentes de sol.

La universidad advirtió que el uso de alguno de estos objetos podría derivar en la cancelación inmediata de la prueba.

Después del examen deberás subir documentos

Una vez concluido el examen, las y los aspirantes deberán cargar sus documentos oficiales en la plataforma escolar de la universidad (www.escolar.udg.mx/).

Entre los archivos solicitados se encuentran el certificado de bachillerato, acta de nacimiento y CURP.

El periodo para realizar este trámite será del 25 de mayo al 31 de julio mediante el portal oficial de Escolar UdeG.

¿Cuándo salen los resultados?

El dictamen de admisión será publicado el próximo 10 de agosto en La Gaceta UdeG y en el portal escolar de la universidad.

Quienes resulten admitidos iniciarán clases el 17 de agosto .

Para resolver dudas o mantenerse informados, la universidad también invitó a consultar sus redes sociales oficiales como Instagram de UdeG y Facebook de UdeG.

EE