Aunque inicialmente se había anunciado que el general Juan Torres Torres asumiría la comandancia de la XV Zona Militar en Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) modificó la decisión de último momento y nombró en su lugar a Santos Gerardo Soto, sin ofrecer detalles sobre el inesperado relevo.

Torres Torres había sido presentado apenas un día antes

El nombramiento de Juan Torres Torres se realizó apenas el pasado martes 19 de mayo , durante un acto oficial en el que también se llevó a cabo la destrucción de cerca de mil armas decomisadas en diversos operativos.

Sin embargo, horas más tarde, durante la madrugada de este miércoles, se confirmó la llegada del General de Brigada Santos Gerardo Soto como nuevo responsable de la XV Zona Militar , luego de dejar su cargo en la Novena Zona Militar, con sede en Sinaloa.

Sedena no explicó las razones del relevo

Hasta ahora, la Sedena no ha informado por qué se realizó el cambio repentino ni cuál será el nuevo destino de Torres Torres tras su breve designación en Jalisco.

A través de un comunicado, la dependencia federal dio a conocer ajustes en 28 comandancias militares del país, incluyendo 20 generales del Ejército, un general de la Fuerza Aérea y siete mandos de la Guardia Nacional.

Cambios alcanzan regiones golpeadas por la violencia

Entre las zonas donde se realizaron movimientos destacan entidades afectadas recientemente por hechos vinculados al crimen organizado, como Culiacán, Sinaloa; Guadalupe, Zacatecas; San Luis Potosí; Zapopan, Jalisco; Ixcotel, Oaxaca; Rancho Nuevo, Chiapas; Chilpancingo, Guerrero; Piedras Negras, Coahuila, y Santa Lucía, Estado de México.

Además, apenas el pasado 16 de mayo se había anunciado la llegada del General de Brigada Isaac Braco López a la 41 Zona Militar de Puerto Vallarta, sustituyendo a Horacio Flores Fonseca apenas tres meses después de su nombramiento.

Intercambio de mandos entre Jalisco y Sinaloa

La llegada de Santos Gerardo Soto también llamó la atención debido a que r epresenta un intercambio de mandos entre Jalisco y Sinaloa.

A la Novena Zona Militar de Sinaloa arribará Julio César Islas Sánchez, quien se desempeñaba como comandante de la XV Zona Militar en La Mojonera, Zapopan, desde octubre de 2024.

Con este relevo, Islas Sánchez se convierte en el tercer comandante que encabeza la región militar sinaloense en menos de dos años, en medio del conflicto interno entre grupos criminales ligados a los llamados “Mayos” y “Chapitos”.

Rumores de tensiones en Sinaloa rodean la salida de Soto

La designación de Santos Gerardo Soto ocurre además en medio de versiones sobre presuntos desacuerdos con la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, quien supuestamente lo responsabilizaba por la crisis de violencia en la entidad y por la entrega del exsecretario de Seguridad estatal, Gerardo Mérida, al gobierno de Estados Unidos.

GOBIERNO DE PUEBLA

No obstante, la mandataria negó públicamente esas versiones ante medios locales.

¿Cuál es el perfil del nuevo comandante en Jalisco?

Santos Gerardo Soto es originario de Guerrero y cuenta con formación como licenciado en Administración Militar y una maestría en Seguridad Interior y Defensa Nacional.

Con más de cuatro décadas dentro de las Fuerzas Armadas, el ahora comandante de la XV Zona Militar ha desempeñado funciones en distintas regiones del país, incluyendo Baja California, Sonora, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Chiapas y Sinaloa.

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