La Red de Carreteras de Occidente (RCO) anunció un acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para ampliar la capacidad y modernizar distintos corredores estratégicos del país. Entre las obras más relevantes destaca la ampliación a seis carriles de la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, considerada una de las vías más importantes para la conectividad de la Región de Los Altos de Jalisco y El Bajío.

La RCO, perteneciente al Grupo Abertis, es una de las principales concesionarias de autopistas en México, al administrar más de 900 kilómetros de infraestructura carretera en el Occidente del país.

El presidente del Consejo, Demetrio Sodi, explicó que el acuerdo contempla extender las concesiones de la red, cuyo vencimiento estaba previsto para 2047, hasta el 2068. A cambio, la empresa realizará una inversión de 25 mil 500 millones de pesos para ejecutar obras de infraestructura en Jalisco, Michoacán y Sonora, enfocadas en fortalecer la conectividad regional y el desarrollo económico.

En el caso de Jalisco, el proyecto central será la ampliación de la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, una vía estratégica que conecta a Guadalajara con municipios de Los Altos y con Entidades como Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

Actualmente, la carretera “tiene dos carriles de Guadalajara a Lagos de Moreno y dos carriles de Lagos de Moreno para acá… ahora serán tres carriles por sentido”.

La inversión estimada para esta obra asciende a 11 mil 500 millones de pesos. Se prevé que los trabajos puedan iniciar en los próximos seis meses y concluir en un periodo aproximado de entre dos y dos años y medio.

De acuerdo con la concesionaria, las obras no generarán afectaciones significativas a la circulación, ya que los trabajos podrán realizarse en paralelo a la autopista actual. Por esta vía transitan diariamente 25 mil vehículos, principalmente automóviles particulares, aunque también registra un flujo constante de transporte de carga.

La ampliación busca reducir congestionamientos, mejorar la seguridad vial y brindar mayor certeza en los tiempos de traslado para los usuarios, particularmente en uno de los corredores logísticos más importantes del país.

“Para el conductor significa tener certeza de cuánto tiempo hará del punto A al punto B, porque la capacidad adicional garantizará que no existan congestionamientos. Además, si ocurre algún accidente, contar con tres carriles por sentido permitirá maniobrar y afectar lo menos posible el tráfico”.

Añadió que el proyecto beneficiará tanto a familias como a empresas, pequeñas y medianas industrias, así como al sector agrícola, al facilitar una conexión más rápida y segura con mercados y centros de distribución.

Además de la ampliación de la autopista, el plan contempla la modernización, ampliación y, en algunos casos, reubicación de casetas de cobro en municipios como Zapotlanejo, Tepatitlán, Jalostotitlán y Ocotlán. El objetivo será incrementar la capacidad de los sistemas de peaje, agilizar el tránsito vehicular y mejorar los servicios para los usuarios.

Acuerdan modernizar la Red de Carreteras de Occidente

En el marco del “Plan México”, la Red de Carreteras de Occidente (RCO) anunció un acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para invertir más de 25 mil millones de pesos entre 2026 y 2029 en la ampliación y modernización de corredores estratégicos en Jalisco, Sonora y Michoacán, este último dentro del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

En Michoacán, los proyectos contemplan la construcción de la autopista Uruapan-Zamora y la ampliación de dos carriles adicionales en el Ramal a Uruapan, con una longitud aproximada de siete kilómetros y una inversión superior a los 12 mil millones de pesos.

Demetrio Sodi, presidente del Consejo de RCO, destacó que la entidad es clave para la conectividad del Occidente del país y para fortalecer el enlace con el Puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los más importantes del Pacífico mexicano.

“Es una carretera que va a mejorar la conectividad con el puerto de Lázaro Cárdenas, que junto con el puerto de Manzanillo son los puertos importantes para todo lo que viene de Asia”, afirmó.

Sodi aseguró que trasladar mercancías desde los puertos mexicanos del Pacífico hacia el noreste de Estados Unidos resulta más eficiente que atravesar territorio estadounidense. “Hoy es más eficiente llevar la carga del puerto de Lázaro Cárdenas al noreste de los Estados Unidos, ir a Houston, toda esa zona, que cruzar Estados Unidos a lo ancho”, explicó.

También señaló que el puerto de Long Beach, California, ya no tiene posibilidades de expansión, lo que abre oportunidades para fortalecer la infraestructura logística mexicana y aprovechar la conectividad con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

“El aeropuerto que sea el hub, distribuidor de vuelos nacionales, sobre todo para el Occidente, tiene que ser Guadalajara, no la Ciudad de México”, sostuvo.

La RCO destinará además dos mil millones de pesos a la carretera Sonorita-Puerto Peñasco y ampliará la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno.

Como parte del plan, también se modernizarán y ampliarán casetas de cobro en Zapotlanejo, Tepatitlán, Jalostotitlán, Ocotlán, Ecuandureo, Panindícuaro, Zinapécuaro, Encarnación de Díaz y León, con el objetivo de mejorar la capacidad de peaje y los servicios para los usuarios.

Numeralia

25,500 millones de pesos Inversión total comprometida por la RCO para obras carreteras en Jalisco, Michoacán y Sonora.

11,500 millones de pesos Monto estimado para la ampliación de la autopista Zapotlanejo - Lagos de Moreno.

6 carriles Capacidad total que tendrá la autopista Zapotlanejo - Lagos de Moreno tras la ampliación.

25 mil automotores diarios Flujo vehicular promedio que actualmente circula por la autopista hacia Los Altos de Jalisco.

2 a 2.5 años Tiempo estimado para concluir la ampliación de la vía Zapotlanejo - Lagos de Moreno.

12 mil millones de pesos Inversión proyectada para obras en Michoacán, incluyendo la autopista Uruapan - Zamora.

9 casetas que serán modernizadas, ampliadas o reubicadas: Zapotlanejo, Tepatitlán, Jalostotitlán, Ocotlán, Ecuandureo, Panindícuaro, Zinapécuaro, Encarnación y León.

Principales infracciones

El “Observatorio del Comportamiento del Conductor” de la Red de Carreteras de Occidente (RCO) reveló que 66% de los vehículos que circulan por autopistas excede el límite de velocidad de 110 kilómetros por hora. El estudio analizó cuatro autopistas operadas por la empresa en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Aguascalientes.

La investigación también detectó que 90% de los vehículos pesados rebasa el límite permitido de 80 kilómetros por hora, mientras que 64% de los autobuses de pasajeros circula arriba de los 95 kilómetros por hora. Jesús Chavarría, jefe de Seguridad Vial de RCO, advirtió que el riesgo en los autobuses es mayor por la cantidad de pasajeros transportados. “Un autobús lleva 30 o 40 pasajeros a bordo y el riesgo es altísimo”, señaló.

En materia de seguridad, el estudio reportó que 7.3% de los pasajeros no utiliza cinturón de seguridad. Aunque la cifra fue considerada “muy baja”, Chavarría destacó que en países con mayor cultura vial el porcentaje “no llega ni al uno por ciento”. Además, recordó que más del 50% de las personas fallecidas en carreteras no portaban cinturón.

El problema es más grave entre copilotos y pasajeros traseros: 15.5% de los acompañantes delanteros y 71.8% de quienes viajan atrás no usan cinturón.

Otro dato alarmante es que 18.3% de los conductores utiliza el teléfono celular mientras maneja. “Las distracciones al volante son una de las mayores causas de accidentes y el uso del celular es la principal”, agregó Chavarría.

El informe también señala que 63% de los conductores no usa direccionales al rebasar, 7% no respeta la distancia de seguridad y 14.7% de los camiones de carga transporta personas en la batea, práctica considerada de alto riesgo.

Corporativo

La Red de Carreteras de Occidente (RCO), parte de Grupo Abertis, es una de las principales concesionarias de autopistas de cuota en México.

Administra y opera más de 900 kilómetros de infraestructura carretera en el Occidente del país, a través de cuatro concesiones.

Buscan tener un compromiso con la movilidad segura, eficiente y sostenible, con lo que RCO contribuye al desarrollo regional conectando personas, comunidades y mercados, y fortaleciendo así el crecimiento económico y social del país.

CT