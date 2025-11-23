La tarde de este domingo el colectivo de familias buscadoras Corazones Unidos dio a conocer el hallazgo de lo que al parecer son restos humanos, en un predio del poblado de San Juan Cosalá, en el municipio de Ajijic.

El hallazgo se dio en lo que pareciera ser el patio de una finca, ubicado en la calle Narciso Rodríguez, a unos 50 metros de la carretera a Chapala.

De acuerdo con el colectivo de búsqueda, llegaron al sitio tras un reporte anónimo, y luego de las primeras excavaciones localizaron fragmentos de huesos de lo que pareciera ser una mano.

Debido a esto, el colectivo procedió a seguir excavando para descartar la presencia de más restos humanos.

Será necesario que al sitio acuda personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía del Estado para que se encarguen de las indagatorias correspondientes.

En la zona ya se habían encontrado cuerpos en 2018

Esta no es la primera vez que ocurre algo similar en esta zona. En febrero de 2018, también habían sido localizados restos humanos en esta misma zona de la calle Narciso Rodríguez, aunque entonces no se dieron a conocer cuántos cuerpos fueron extraídos del punto.

EE