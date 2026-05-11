IDEFT y Familia Incluyente unen esfuerzos por la inclusión y la capacitación

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y la asociación civil Familia Incluyente firmaron un convenio de colaboración con el propósito de fortalecer la inclusión social y ampliar las oportunidades de capacitación y desarrollo para sectores vulnerables de la población jalisciense.

Durante el acto protocolario, encabezado por el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, se destacó que este acuerdo busca acercar programas de formación para el trabajo, así como herramientas de vinculación laboral, a personas y familias que enfrentan mayores retos para acceder a oportunidades de crecimiento personal y profesional.

En el evento también se subrayó que la inclusión social forma parte de las prioridades de la administración estatal encabezada por Pablo Lemus Navarro, particularmente en temas relacionados con igualdad de oportunidades y desarrollo humano. Asimismo, se reconoció el respaldo del secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, por impulsar estrategias enfocadas en la capacitación con sentido social.

Cosío Gaona señaló que la alianza con Familia Incluyente representa un esfuerzo para evitar que las personas queden excluidas de oportunidades de preparación y crecimiento . Añadió que la capacitación puede convertirse en una herramienta de transformación social y destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con organizaciones civiles que atienden a quienes más lo necesitan.

Por su parte, la presidenta de Familia Incluyente A.C., Andrea Flores Ruiz, afirmó que el convenio permitirá abrir nuevas oportunidades para las familias que forman parte de la asociación y fortalecerá el acompañamiento a personas en situación vulnerable.

En la firma del convenio participaron también integrantes de ambas instituciones . Por parte de Familia Incluyente estuvieron presentes Diego de Jesús Ortega Rentería y Andrea Paola Ortega Nuño. Mientras que por el IDEFT acudieron directivos y responsables de vinculación y comunicación social del organismo.

Con este acuerdo, el IDEFT reiteró su intención de continuar generando alianzas estratégicas para acercar programas de capacitación y oportunidades de desarrollo a distintos sectores de la sociedad en Jalisco.

SV