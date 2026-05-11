La nueva estafa virtual que preocupa a Jalisco, así es el modus operandi

Las autoridades de Jalisco han alertado recientemente sobre una nueva modalidad de fraude digital a través de la plataforma de mensajería WhatsApp o en un mensaje de texto , que como en las demás estafas buscan robar dinero o información personal de los ciudadanos.

¿Cuál es el Modus Operandi?

En el mensaje que mandan los estafadores hacen saber al destinatario que este tiene una deuda con su vehículo, o que el auto tiene una orden de retención por adeudo y será enviado al corralón, o también que se tiene multas pendientes con el Gobierno de Jalisco, y proceden a agregar un link donde puedes “consultar el adeudo y hacer el pago de la supuesta multa”.

Pero mucho cuidado, NO abras ese enlace sospechoso, ya que si accedes, corres el riesgo de darles acceso a tu teléfono, el cual podría ser hackeado y robar información como tus datos bancarios o instalar software malicioso para suplantar tu identidad.

FACEBOOK/Gobierno de Jalisco

El Gobierno de Jalisco aclaró e hizo el recordatorio a la ciudadanía que ellos no envían links o enlaces de pago vía mensaje de texto. Si recibes cualquier tipo de mensaje en el que se te pide hacer un pago relacionado con el Gobierno del Estado o alguna de sus dependencias, no lo abras, es un intento de estafa.

Recuerda que para realizar tus pagos exclusivamente en nuestras recaudadoras y adeudos es el portal web del gobierno estatal.

Si eres víctima o detectas un intento de fraude, puedes contactar a la Policía Cibernética de la Fiscalía de Jalisco a través de sus canales oficiales o acudir a presentar una denuncia formal.

Medidas preventivas para evitar caer en fraudes

Ante la creciente ola de fraudes digitales, los expertos en ciberseguridad recomiendan adoptar medidas preventivas estrictas. La principal recomendación es nunca hacer clic en enlaces recibidos por SMS o WhatsApp que soliciten pagos urgentes o datos personales, ya que las dependencias gubernamentales no operan de esta manera.

Además, se sugiere bloquear inmediatamente los números desconocidos que envíen este tipo de alertas (spam) y contar con soluciones de seguridad instaladas en los dispositivos móviles. En caso de duda sobre una multa o adeudo vehicular, el usuario debe ingresar manualmente a la página oficial de la Secretaría de Hacienda del estado, evitando usar los accesos directos proporcionados en los mensajes.

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KR