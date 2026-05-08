Son ya nueve días desde que Missael Legaspi Vásquez, de solo 14 años, salió de su domicilio y no se supo más de su paradero. Alejandra, su madre, teme que el menor hubiera sido reclutado por el crimen organizado , como ha ocurrido en casos recientes.

Vecinos de la colonia Santa Margarita, en Zapopan, señalaron que el pasado 29 de abril Alejandra salió, como todos los días, a trabajar para mantener a sus hijos. Le dio de desayunar a Missael y salió del domicilio. Al regresar, esperaba verlo como siempre: que saliera a recibirla para cenar y platicar de su día, sin embargo, no pasó.

Desesperada, comenzó a escribirle a su WhatsApp, pero los mensajes ya no le llegaban. Su última conexión había sido pasadas las dos de la tarde. Le llamó de inmediato y la respuesta automática fue el buzón de voz.

Le preguntó a su mamá, una adulta mayor, si había visto al adolescente. Ella respondió que lo había visto sentado en la casa, pero después ya no estaba. Alejandra salió entonces a buscarlo por las calles de la colonia , incluso con el amiguito con quien siempre convive, pero tampoco estaba con él.

Esta era la primera vez que Missael se iba sin avisar. Todos los días que salía le decía a su mamá dónde y con quién estaba, incluso si se hacía tarde. No era normal que no hubiera comunicación con él. Incluso estaba su bicicleta, su objeto más preciado, como ocurre con muchos niños de su edad. No dejaba que nadie la utilizara ni la moviera, pero de Missael no había rastro.

Alejandra lo buscó en la Cruz Verde, llamó a Locatel y, como última opción, aunque apenas al día siguiente, fue a poner la denuncia por su desaparición , pues teme que hubiera sido cooptado por el crimen organizado para sumarlo a sus filas.

Missael no va a la escuela, pero había estado obteniendo algunos trabajos en la colonia; ya había trabajado en un autolavado y en una carnicería. Es por ello que teme que hubiera caído en los falsos empleos que ofrecen los criminales, atrayéndolos con altos sueldos que nunca son reales y que solo ponen en riesgo su vida.

“Me preocupa porque ya pasaron muchos días y no está en la Cruz Verde, no está en hospitales, y él está muy flaquito. Me preocupa cómo esté, si ya comió. Está alto, mide 1.70, pero es un niño, solo tiene 14 años”, dijo Alejandra, preocupada, pidiendo que, si alguien se lo llevó, por favor lo regrese.

Al respecto del caso, la vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Liliana Trujillo, afirmó que se están llevando a cabo de inmediato las acciones de búsqueda para dar con su paradero , incluyendo entrevistas con su círculo cercano, trabajo en campo y análisis de videocámaras cercanas, incluyendo las del C5 Escudo Jalisco.

De hecho, ya se analizan los últimos números con los que Missael tuvo contacto antes de salir de su casa, además de que ya se tienen algunas videograbaciones donde lo ubican en la vía pública.

Missael vestía pantalón de mezclilla negro o azul y tenis. Además, es posible que llevara consigo una mochila, pero de sus pertenencias solo tomó su celular y su cargador.

Cualquier información que pudiera ayudar a localizar a Missael puede ser reportada de manera anónima al número 3331456314 de la Comisión de Búsqueda de Jalisco . La llamada es anónima y no representa ninguna responsabilidad en el caso.

SV