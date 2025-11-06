Jueves, 06 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Rutas de camiones que presentan retrasos en sus derroteros HOY en la ZMG

¡Anótale! Conoce los camiones que demorarán en su circuito; otros tomarán vialidades alternas

Por: Nancy Andrade Jáuregui

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por lo que te recomendamos mantenerte informado. EL INFORMADOR/ A. Navarro

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por lo que te recomendamos mantenerte informado. EL INFORMADOR/ A. Navarro

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este jueves 6 de noviembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 5:00 en punto de esta tarde, la Setran informó que debido a el tráfico intenso en la Avenida López Mateos Sur desde Periférico Sur hasta Avenida Camino Real a Colima, la V01, V02, V03 y C01 de la Ruta López Mateos presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

Te recomendamos: Bomberos tapatíos rescatan a perrito que cayó al vaso regular de El Dean

Mientras que a las 5:13 pm también por el  tráfico cargado sobre la lateral de Periférico, entre Prolongación Pino Suarez y calle Antonio Madrazo, la ruta C02 de Mi Macro Periférico, tomará el carril confinado a partir del Tec Milenio y retomará su derrotero en la estación Barranca de Huentitán.

Además a las 5:19 pm la Secretaría detalló que debido al cierre vial en Francisco I. Madero y calle Independencia, la ruta C01 de Mi Macro Periférico, tomará ruta alterna por La Piedrera, en ambos sentidos. 

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

Lee también: Aumentan enfermedades respiratorias en Jalisco; instan a vacunarse como prevención

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones