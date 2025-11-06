La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este jueves 6 de noviembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 5:00 en punto de esta tarde, la Setran informó que debido a el tráfico intenso en la Avenida López Mateos Sur desde Periférico Sur hasta Avenida Camino Real a Colima, la V01, V02, V03 y C01 de la Ruta López Mateos presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

Te recomendamos: Bomberos tapatíos rescatan a perrito que cayó al vaso regular de El Dean

Mientras que a las 5:13 pm también por el tráfico cargado sobre la lateral de Periférico, entre Prolongación Pino Suarez y calle Antonio Madrazo, la ruta C02 de Mi Macro Periférico, tomará el carril confinado a partir del Tec Milenio y retomará su derrotero en la estación Barranca de Huentitán.

Además a las 5:19 pm la Secretaría detalló que debido al cierre vial en Francisco I. Madero y calle Independencia, la ruta C01 de Mi Macro Periférico, tomará ruta alterna por La Piedrera, en ambos sentidos.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

NA