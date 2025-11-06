Feria de Afores en Guadalajara: Fechas, sede y servicios que ofrecerá

Luego de su paso por la Ciudad de México, la Feria de Afores 2025 llegará a Guadalajara con el propósito de acercar a las y los trabajadores los servicios del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

El evento, organizado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), se realizará del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, de 09:00 a 18:00 horas, en el Paseo Alcalde del Centro Histórico.

Durante tres días, las personas podrán acceder a trámites y servicios gratuitos relacionados con su cuenta Afore —con excepción del acta de nacimiento—, así como recibir orientación personalizada sobre el manejo de sus recursos para el retiro.

Entre los servicios disponibles destacan:

Localización de cuenta Afore

Solicitud del Estado de Cuenta o un resumen de movimientos de la cuenta Afore

Registro en la Afore de su elección

Elaboración del Expediente de Identificación del Trabajador

Retiro parcial y total de recursos

Unificación de cuentas

Resolución de homonimias

Retiro de recursos de vivienda

Expedición de CURP

Depósitos de Aportaciones Voluntarias

Designación de Beneficiarios

Trámite de devolución de recursos del Fondo de Pensiones para el Bienestar

Para realizar los trámites será necesario presentar identificación oficial, número de seguridad social, CURP y comprobante de domicilio.

Además, la feria ofrecerá charlas informativas y sesiones de preguntas y respuestas con especialistas en ahorro para el retiro, quienes explicarán los beneficios y opciones que tiene cada trabajador para mejorar su pensión futura.

La sede contará con un espacio de más de mil 500 metros cuadrados, donde participarán todas las Afores e instituciones vinculadas al SAR, con el objetivo de facilitar los procesos y evitar traslados innecesarios.

Con esta edición, la Consar busca reforzar la educación financiera y acercar los servicios del ahorro para el retiro a más personas, fortaleciendo la cultura previsional en el país.

YC