Este martes el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) dio a conocer que, como parte de los proyectos contemplados en el Plan Maestro de Desarrollo (PMD) 2025-2029, actualmente se trabaja en la construcción del nuevo acceso vial del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, obras que, a partir de este día, representarán cierres viales durante la madrugada.A través de un comunicado indicó que, como parte de estas obras, en los próximos días se llevará a cabo el montaje de la estructura metálica del puente de salida ubicado sobre la Carretera a Chapala, labores requerirán cierres parciales y temporales a la circulación en distintos tramos y fechas, y en ambos sentidos de la vialidad.Los trabajos, refirió el Grupo Aeroportuario, se realizarán en horario nocturno, por lo que las afectaciones se llevarán a cabo de las 22:00 a las 05:00 horas, de acuerdo con el siguiente calendario: "Estas acciones se llevan a cabo en coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco, con el objetivo de avanzar en las obras de modernización y fortalecer la conectividad del aeropuerto", refirió el Grupo Aeroportuario en el comunicado.Ante ello, instó a las personas usuarias a considerar tiempos adicionales de traslado hacia el aeropuerto durante los próximos días, así como mantenerse atentos a la señalización vial y a los canales oficiales de información del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.En general, se recomienda transitar por esta vía con precaución y siguiendo las indicaciones de las autoridades para evitar cualquier percance.MF