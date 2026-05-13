Este martes el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) dio a conocer que, como parte de los proyectos contemplados en el Plan Maestro de Desarrollo (PMD) 2025-2029, actualmente se trabaja en la construcción del nuevo acceso vial del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, obras que, a partir de este día, representarán cierres viales durante la madrugada.

A través de un comunicado indicó que, como parte de estas obras, en los próximos días se llevará a cabo el montaje de la estructura metálica del puente de salida ubicado sobre la Carretera a Chapala, labores requerirán cierres parciales y temporales a la circulación en distintos tramos y fechas, y en ambos sentidos de la vialidad.

Los trabajos, refirió el Grupo Aeroportuario, se realizarán en horario nocturno, por lo que las afectaciones se llevarán a cabo de las 22:00 a las 05:00 horas, de acuerdo con el siguiente calendario:

13 y 14 de mayo: cierre del carril lateral derecho en el sentido Guadalajara-Aeropuerto

cierre del carril lateral derecho en el sentido Guadalajara-Aeropuerto 15 y 16 de mayo: cierre en carriles laterales y carril de baja (derecho en centrales) en el sentido Guadalajara-Aeropuerto

cierre en carriles laterales y carril de baja (derecho en centrales) en el sentido Guadalajara-Aeropuerto 19 al 21 de mayo: cierre de carriles centrales en el sentido Guadalajara-Aeropuerto

cierre de carriles centrales en el sentido Guadalajara-Aeropuerto 21 y 22 de mayo: cierre de dos carriles centrales para habilitar contraflujo, en el sentido Guadalajara-Aeropuerto y Aeropuerto-Guadalajara

cierre de dos carriles centrales para habilitar contraflujo, en el sentido Guadalajara-Aeropuerto y Aeropuerto-Guadalajara 29 y 30 de mayo: cierre de dos carriles centrales para habilitar contraflujo, en el sentido Guadalajara-Aeropuerto y Aeropuerto-Guadalajara

"Estas acciones se llevan a cabo en coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco, con el objetivo de avanzar en las obras de modernización y fortalecer la conectividad del aeropuerto", refirió el Grupo Aeroportuario en el comunicado.

Ante ello, instó a las personas usuarias a considerar tiempos adicionales de traslado hacia el aeropuerto durante los próximos días, así como mantenerse atentos a la señalización vial y a los canales oficiales de información del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

En general, se recomienda transitar por esta vía con precaución y siguiendo las indicaciones de las autoridades para evitar cualquier percance.

MF