Setran no descarta retomar el transporte público nocturno en el AMG

Desde la Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) no se descarta retomar el servicio de transporte público nocturno en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) , afirmó el titular de la dependencia, Diego Monraz Villaseñor.

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Luego de que fuera suspendido durante la administración estatal del exgobernador Aristóteles Sandoval, el secretario de Transporte del Estado dijo estar abierto a escuchar propuestas y analizar esta posibilidad , pero la falta de conductores y la dinámica misma de la ciudad son obstáculos que impedirían el regreso del servicio, advirtió.

Autoridades revisarán viabilidad del servicio nocturno en el Área Metropolitana de Guadalajara

En Puerto Vallarta, el transporte público sí opera en el turno nocturno y ofrece servicio a trabajadores del sector restaurantero y de esparcimiento.

Para la metrópoli, señaló , se debe hacer un análisis de las zonas que requerirían el servicio , pues en un día entre semana, durante la madrugada, Guadalajara está "cerrada".

"Ninguna propuesta se descarta. Todo lo que se proponga en positivo, realistamente hablando, para mejorar el transporte público siempre va a ser bienvenido […]. Todas las propuestas son analizables, no desechamos ninguna de ellas, tanto en el Congreso como con los diferentes colectivos y ciudadanos que las proponen", comentó.

"No es lo mismo la vida nocturna de Vallarta, que es 24 horas al día, que la vida nocturna de Guadalajara, donde un lunes o un martes por la madrugada, la ciudad está prácticamente cerrada. Habría que analizar si existen condiciones en algunos corredores con, y ahí conectamos con el tema de conductores y conductoras, el gran reto de que si nos faltan conductores de día, de noche sería un reto mayor", añadió.

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En semanas pasadas, las diputadas locales Candelaria Ochoa y Tonatzin Cárdenas presentaron la iniciativa para obligar al Gobierno del Estado a ofrecer el servicio de transporte público nocturno , como ocurrió de 2011 a 2013. La Ley de Movilidad y Transporte establece esta modalidad; sin embargo, no se aplica en la actualidad.

Las legisladoras señalaron que el servicio podría operar de las 22:00 horas de la noche a las 6:00 horas de la mañana, y le corresponde a los municipios garantizar la seguridad de los usuarios en las paradas, con policías e iluminación.

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