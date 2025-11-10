Este lunes 10 de noviembre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó de manera oficial el Mundial 2026 en México de la Federación Internacional de Futbol (FIFA) que se llevará a cabo el año próximo. En este evento, la Mandataria estuvo acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la representante y organizadora del Mundial 2026 de la Federación Internacional de Futbol (FIFA) en México, Gabriela Cuevas; y el director ejecutivo de FIFA en México, Jurgen Mainka.Durante el evento realizado en el Complejo Cultural Los Pinos, la Presidenta reconoció la labor de Gabriela Cuevas al frente de la organización de este certamen. Además, declaró que llevar a cabo el Mundial de futbol en México ha sido un proceso largo de cumplimiento de acciones y promociones previas a recibir el evento.Sheinbaum dijo que espera que el Mundial 2026, específicamente en México, "sea un momento de alegría para las niñas, para los niños, para las y los jóvenes, para todas las edades."En la presentación desde Los Pinos, la Mandataria envió un mensaje a los integrantes de la Selección Mexicana, incluyendo al director técnico, Javier Aguirre, quienes tendrán una enorme responsabilidad sobre sus hombros al ser país sede en esta justa deportiva internacional."Primero mucha suerte. [...] cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representan. México es un país extraordinario, con un pueblo excepcional, y cada vez que toquen la cancha, que piensen en eso: en nuestra historia, en lo que representamos, en el gran país que somos", comentó Sheinbaum.La Presidenta concluyó diciendo que los jugadores no solo se representan a sí mismos en la cancha, sino que son la imagen de toda una nación, en este caso, de todo México. "La mejor de las suertes y que siempre piensen en México", dijo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF