Este lunes 10 de noviembre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum , presentó de manera oficial el Mundial 2026 en México de la Federación Internacional de Futbol (FIFA) que se llevará a cabo el año próximo. En este evento, la Mandataria estuvo acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la representante y organizadora del Mundial 2026 de la Federación Internacional de Futbol (FIFA) en México, Gabriela Cuevas ; y el director ejecutivo de FIFA en México, Jurgen Mainka .

Durante el evento realizado en el Complejo Cultural Los Pinos, la Presidenta reconoció la labor de Gabriela Cuevas al frente de la organización de este certamen. Además, declaró que llevar a cabo el Mundial de futbol en México ha sido un proceso largo de cumplimiento de acciones y promociones previas a recibir el evento.

Sheinbaum dijo que espera que el Mundial 2026, específicamente en México, " sea un momento de alegría para las niñas, para los niños, para las y los jóvenes, para todas las edades ."

El mensaje de la Presidenta para los dirigidos por Javier Aguirre

En la presentación desde Los Pinos, la Mandataria envió un mensaje a los integrantes de la Selección Mexicana , incluyendo al director técnico, Javier Aguirre, quienes tendrán una enorme responsabilidad sobre sus hombros al ser país sede en esta justa deportiva internacional.

" Primero mucha suerte. [...] cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representan. México es un país extraordinario, con un pueblo excepcional, y cada vez que toquen la cancha, que piensen en eso: en nuestra historia, en lo que representamos, en el gran país que somos ", comentó Sheinbaum.

La Presidenta concluyó diciendo que los jugadores no solo se representan a sí mismos en la cancha, sino que son la imagen de toda una nación, en este caso, de todo México. " La mejor de las suertes y que siempre piensen en México ", dijo.

