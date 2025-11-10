Este lunes 10 de noviembre, la Escuela de Artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco dio a conocer que 11 estudiantes egresaron de la Licenciatura en Artes, en un programa orientado a la formación de mediadores culturales.

El acto académico, realizado en el Edificio Arroniz , reconoció el esfuerzo de las y los egresados de este programa, formado con bases teóricas y prácticas en diversas disciplinas artísticas, con una ceremonia que destacó el compromiso y la creatividad de sus estudiantes

Durante la sesión, encabezada por Gerardo Ascencio Rubio, secretario de Cultura de Jalisco , y Astrid Meza Olvera, directora de Operación y Programación Cultural , se reconoció el compromiso y la dedicación de las y los egresados que concluyen una etapa clave de su desarrollo profesional.

Al dirigir el mensaje a la comunidad académica, Ascencio destacó la trascendencia de este logro y llamó a las y los egresados a mantener viva la pasión por el arte.

“ Este momento marca la culminación de una etapa y el inicio de otra, en la que la curiosidad, la colaboración y la sensibilidad serán sus principales guías para seguir creando y transformando desde el arte ”, expresó Ascencio Rubio.

Por su parte, Meza Olvera subrayó la importancia de esta licenciatura como un espacio de crecimiento y reflexión que impulsa la creación de proyectos con sentido social y compromiso cultural, al tiempo que reconoció el acompañamiento de docentes, familias y seres queridos a lo largo del proceso formativo.

La Licenciatura en Artes ofrece cuatro especializaciones:

Enseñanza en las Artes

Gestión Cultural

Curaduría

Crítica de Arte

Todos estos enfoques buscan formar profesionales capaces de generar mediaciones significativas entre las obras y los públicos, fortaleciendo así el desarrollo artístico y cultural del estado.

Con esta generación, la Escuela de Artes reafirma su compromiso con la profesionalización del sector cultural y con la formación de nuevas voces que contribuyan al pensamiento crítico y a la creación artística en Jalisco.

