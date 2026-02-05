Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este jueves 5 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 51%.

Según se establece, el clima presenta un 41% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Martes 10 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

