Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este jueves 5 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 51%.Según se establece, el clima presenta un 41% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Martes 10 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún