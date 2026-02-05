Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 5 de febrero determina que estará con algo de nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Lunes 9 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Miércoles 11 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en El Salto