Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 5 de febrero determina que estará con algo de nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 9 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 11 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

