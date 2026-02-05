Jueves, 05 de Febrero 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en El Salto para este jueves 5 de febrero prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Martes 10 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 11 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Jueves 12 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

