Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este jueves 5 de febrero prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 30%.Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Martes 10 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Miércoles 11 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Jueves 12 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11